5 Penyerang Timnas Indonesia yang Bisa Dibikin Ganas Patrick Kluivert, Nomor 1 Paling Mandul

SEBANYAK 5 penyerang Timnas Indonesia yang bisa dibikin ganas Patrick Kluivert akan diulas Okezone. Lini depan merupakan titik lemah Timnas Indonesia.

Menjadi percuma ketika memiliki pertahanan kuat, tapi lini depan Timnas Indonesia tak mampu mencetak gol. Mulai 8 Januari 2025, Timnas Indonesia ditangani pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert bukanlah sosok sembarangan. Saat masih aktif sebagai pemain, Patrick Kluivert merupakan salah satu penyerang terbaik di masanya. Karena itu, Patrick Kluivert berpotensi melatih pemain-pemain di bawah ini untuk menjadi penyerang mematikan. Siapa saja?

Berikut 5 penyerang Timnas Indonesia yang bisa dibikin ganas Patrick Kluivert:

5. Hokky Caraka

Hokky Caraka pernah menggila saat ditangani pelatih asal Inggris, Dennis Wise, ketika membela Garuda Select. Bukan tak mungkin saat mendapat arahan dari pelatih Eropa lain, kualitas terbaik Hokky Caraka bisa keluar.

Saat ini usia Hokky Caraka baru berusia 20 tahun. Jadi secara performa, masih banyak yang bisa ditingkatkan dari pemain yang satu ini.

4. Ramadhan Sananta

Ramadhan Sananta merupakan penyerang bertipe bomber, seperti Patrick Kluivert ketika aktif sebagai pemain. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, tenaga Ramadhan Sananta tak terlalu dibutuhkan.

Namun, mungkin berbeda di era Patrick Kluivert. Kualitas terbaik dari Ramadhan Sananta bisa saja keluar efek tangan dingin Patrick Kluivert.