SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Mainkan Mitchel Bakker sebagai Winger Kanan Timnas Indonesia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |08:55 WIB
Patrick Kluivert Mainkan Mitchel Bakker sebagai Winger Kanan Timnas Indonesia?
Mitchel Bakker ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mittchelb)
A
A
A

PATRICK Kluivert mainkan Mitchel Bakker sebagai winger kanan Timnas Indonesia? Hal ini menarik dikulik seiring ramainya kabar bahwa Mitchel Bakker akan turut dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Jika benar bisa dinaturalisasi, Mitchel Bakker tentu akan jadi andalan di skuad Garuda. Sebab, dia punya bakat gemilang dan pengalaman yang bisa membuat Timnas Indonesia makin tangguh. Lantas, akan dimainkan di posisi apa jika Mitchel Bakker bergabung?

Mitchel Bakker memiliki darah Indonesia dari sang kakek @mittchelb.jpg

1. Mitchel Bakker Diisukan Segera Perkuat Timnas Indonesia

Nama Mitchel Bakker ramai disorot usai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Dia bahkan dikabarkan akan segera dinaturalisasi jadi pemain Timnas Indonesia.

Kabar itu muncul usai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, mengatakan ada tiga pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi. Selain Ole Romeny dan Jairo Riedewald, ada satu nama lain yakni pemain Atalanta yang tengah dipinjamkan ke Lille, Mitchel Bakker.

“Kemarin pak Erick (Thohir) mengabarkan sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi, yang sudah dijamin adalah Ole (Romeny) dan dua lagi sedang proses,” kata Menpora Dito kepada awak media di kantor Kemenpora yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025.

Kemudian, Menpora Dito ditanya siapa dua pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Ia mengatakan Jairo Riedewald dan mengiyakan saat ada jurnalis yang menyebut nama Mitchel Bakker.

 

