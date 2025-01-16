Patrick Kluivert Coret Pratama Arhan dan Shayne Pattynama Seiring Kehadiran Mitchel Bakker di Timnas Indonesia?

PATRICK Kluivert coret Pratama Arhan dan Shayne Pattynama seiring kehadiran Mitchel Bakker di Timnas Indonesia? Kabar membahagiakan disampaikan Menpora Dito Ariotedjo pada Rabu, 15 Januari 2025.

Ia mengatakan ada tiga pemain yang dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia. Sosok pertama yang disebut Menpora Dito adalah Ole Romeny, yang mana berkas-berkasnya sudah lengkap dari PSSI.

Kemudian, politikus partai Golkar itu ditanya siapa sosok dua pemain keturunan yang akan menyusul Ole Romeny. Ia menyebut nama Jairo Riedewald dan mengiyakan ketika ada jurnalis yang menyebut nama Mitchel Bakker.

“Ada Jairo (Riedewald) dan nah itu (saat mendengar ada yang menyebut nama Mitchel Bakker),” kata Menpora.

1. Mitchel Bakker Pemain Serbabisa

(Mitchel Bakker (kanan) saat mengawal Luka Modric. (Foto: Instagram/@mittchelb)

Mitchel Bakker dikenal sebagai pemain serbabisa. Meski posisi aslinya sebagai fullback kiri, pemain Atalanta yang sedang dipinjamkan ke Lille ini dapat dimainkan sebagai bek tengah, wing back kiri hingga winger kanan. Saat Lille mengalahkan Marseille di 16 besar Piala Prancis 2024-2025 baru-baru ini, Mitchel Bakker dimainkan sebagai winger kanan.

Namun, merujuk ke posisi aslinya yang beroperasi sebagai fullback kiri, kehadiran Mitchel Bakker di Timnas Indonesia bakal memakan korban. Pemain-pemain yang dulunya rutin menghiasi skuad Timnas Indonesia seperti Pratama Arhan dan Shayne Pattynama berpotensi terpental.