Diperkuat Pratama Arhan, Bangkok United Minta Anak Gawang Siapkan Handuk Warna-warni!

BANGKOK – Bangkok United merespons kedatangan Pratama Arhan dengan positif. Mereka sampai meminta anak gawang menyediakan handuk demi memfasilitasi sang pemain!

Arhan resmi bergabung dengan Bangkok United pada awal Januari 2025. Pria berusia 23 tahun itu diikat dengan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2028.

1. Debut

Debut Arhan langsung terjadi pada laga pekan ke-16 Liga Thailand 2024-2025. Namun, ia masuk dari bangku cadangan pada duel antara Bangkok United vs Buriram United tersebut.

Pemain berusia 23 tahun itu baru masuk lapangan pada menit ke-80 untuk menggantikan Peerapat Notchaiya. Tampil 10 menit, ia membantu Bangkok United menang 3-2 atas sang pemuncak klasemen!

2. Anak Gawang

Ada satu hal menarik dari laga di Stadion Leo, Bangkok, Thailand, Minggu 12 Januari 2025 malam WIB. Klub meminta anak gawang menyiapkan handuk berwarna-warni!

Bangkok United sadar Arhan punya senjata rahasia berupa lemparan ke dalam. Alhasil, mereka mencoba memfasilitasinya dengan menyediakan handuk di pinggir lapangan.