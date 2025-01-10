Media Thailand Puji Pratama Arhan, Sebut Bangkok United Kini Punya Senjata Mematikan

MEDIA asal Thailand, Thairath memuji langkah Bangkok United yang berhasil mendatangkan bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Sebab media Thailand itu menganggap Pratama Arhan pemain yang baik soal bertahan dan menyerang karena memiliki senjata mematikan berupa lemparan jauh.

Ya, Pemain Timnas Indonesia itu merapat ke Bangkok United setelah sempat berstatus tanpa klub. Sebelumnya, Arhan merupakan pemain Suwon FC.

1. Pratama Arhan Senjata Baru Bangkok United

Namun, klub asal Korea Selatan itu hanya memberikan Arhan sedikit menit bermain. Alhasil, eks pemain PSIS Semarang itu lebih banyak bermain untuk tim nasional.

Kini, Arhan akan memulai perjalanan baru bersama Bangkok United. Thairath meyakini bergabungnya Arhan akan sangat berguna bagi permainan ofensif tim asal Bangkok tersebut.

Pratama Arhan

"True Bangkok memperkenalkan 'Pratama Ahan' seorang bintang baru asal Indonesia, seorang pelempar jauh yang akan memperkuat lini ofensif," tulis Thairath, dikutip pada Jumat (10/1/2025).