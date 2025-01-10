Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Thailand Puji Pratama Arhan, Sebut Bangkok United Kini Punya Senjata Mematikan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |04:05 WIB
Media Thailand Puji Pratama Arhan, Sebut Bangkok United Kini Punya Senjata Mematikan
Pratama Arhan resmi gabung Bangkok United. (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

MEDIA asal Thailand, Thairath memuji langkah Bangkok United yang berhasil mendatangkan bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Sebab media Thailand itu menganggap Pratama Arhan pemain yang baik soal bertahan dan menyerang karena memiliki senjata mematikan berupa lemparan jauh.

Ya, Pemain Timnas Indonesia itu merapat ke Bangkok United setelah sempat berstatus tanpa klub. Sebelumnya, Arhan merupakan pemain Suwon FC.

1. Pratama Arhan Senjata Baru Bangkok United

Namun, klub asal Korea Selatan itu hanya memberikan Arhan sedikit menit bermain. Alhasil, eks pemain PSIS Semarang itu lebih banyak bermain untuk tim nasional.

Kini, Arhan akan memulai perjalanan baru bersama Bangkok United. Thairath meyakini bergabungnya Arhan akan sangat berguna bagi permainan ofensif tim asal Bangkok tersebut.

Pratama Arhan
Pratama Arhan

"True Bangkok memperkenalkan 'Pratama Ahan' seorang bintang baru asal Indonesia, seorang pelempar jauh yang akan memperkuat lini ofensif," tulis Thairath, dikutip pada Jumat (10/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175703//azizah-piID_large.jpg
Potret Mesra Azizah Salsha dan Nadif Zahiruddin yang Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175225//azizah_salsha-VzyL_large.jpg
Azizah Salsha Diisukan Pacaran dengan Nadif Zahiruddin usai Cerai dari Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174916//azizah_salsha-bvt2_large.jpg
Ditanya soal Pratama Arhan, Azizah Salsha: Emang Kenapa Sama yang Kemarin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174779//azizah_salsha-KYnG_large.jpg
Respons Menohok Azizah Salsha Usai Diceraikan Pratama Arhan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632787/janice-tjen-tantang-xinyu-gao-di-perempat-final-jinan-open-2025-xid.webp
Janice Tjen Tantang Xinyu Gao di Perempat Final Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Ultimatum Persib Bandung Jelang Lawan PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement