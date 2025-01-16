Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Panggil 30 Pemain untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |06:36 WIB
Patrick Kluivert Panggil 30 Pemain untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Patrick Kluivert berpotensi panggil 30 pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert panggil 30 pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Bersama dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Landzaat, Patrick Kluvert sudah mulai menganalisis permainan Timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya.

Tujuannya jelas untuk memantau seberapa baik pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini. Namun, tak sampai di situ upaya Patrick Kluivert memantau para pemain Indonesia.

1. Pantau Liga 1 2024-2025

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

(Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Rencananya pada awal Februari 2025, Patrick Kluivert akan berkeliling memantau pertandingan-pertandingan Liga 1. Salah satu laga yang dipastikan dipantau langsung Patrick Kluivert adalah match Dewa United vs Persija Jakarta pada 8 Februari 2025.

Laga itu dipilih karena ada lima pemain Timnas Indonesia yang membela kedua tim. Sebut saja Muhammad Ferarri, Witan Sulaeman dan Rizky Ridho (Persija Jakarta), serta Egy Maulana Vikri dan Ricky Kambuaya (Dewa United).

Untuk melihat lebih dekat para pemain Indonesia, Patrick Kluivert berpotensi memanggil lebih banyak pemain ketimbang pelatih skuad Garuda sebelumnya, Shin Tae-yong. Biasanya di satu FIFA Matchday, Shin Tae-yong memanggil 26-27 pemain.

Namun, untuk Patrick Kluivert, berpotensi ada 30 nama yang disertakan. Terlebih, ada beberapa pemain keturunan tambahan yang masuk skuad Timnas Indonesia untuk melawan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178387/shin_tae_yong_selalu_menjadikan_timnas_indonesia_sebagai_prioritas_goalpost-zHEL_large.jpg
Shin Tae-yong: Timnas Indonesia Selalu Jadi Prioritas, Tawaran Lain Saya Tolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178385/shin_tae_yong_siap_melatih_timnas_indonesia_lagi_shintaeyong7777-5eEa_large.jpg
Shin Tae-yong Kirim Kode Ingin Latih Timnas Indonesia di Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178366/alex_pastoor_bersama_patrick_kluivert_dan_denny_landzaat-tnb8_large.jpg
Alex Pastoor Kecewa 3 Target PSSI untuk Timnas Indonesia Gagal Diselesaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178348/alex_pastoor_dan_patrick_kluivert-6eVM_large.jpg
Alex Pastoor Tak Kapok Kerja Sama dengan Patrick Kluivert Usai di Timnas Indonesia, Buka Peluang Setim Lagi
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/22/11/1635279/shin-taeyong-terbuka-kembali-latih-timnas-indonesia-bersedia-tolak-tawaran-negara-lain-kgf.jpg
Shin Tae-yong Terbuka Kembali Latih Timnas Indonesia, Bersedia Tolak Tawaran Negara Lain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/jadwal_dan_link_live_streaming_persib_bandung_vs_s.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement