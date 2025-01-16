Patrick Kluivert Panggil 30 Pemain untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Patrick Kluivert berpotensi panggil 30 pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

PATRICK Kluivert panggil 30 pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Bersama dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Landzaat, Patrick Kluvert sudah mulai menganalisis permainan Timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya.

Tujuannya jelas untuk memantau seberapa baik pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini. Namun, tak sampai di situ upaya Patrick Kluivert memantau para pemain Indonesia.

1. Pantau Liga 1 2024-2025

(Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Rencananya pada awal Februari 2025, Patrick Kluivert akan berkeliling memantau pertandingan-pertandingan Liga 1. Salah satu laga yang dipastikan dipantau langsung Patrick Kluivert adalah match Dewa United vs Persija Jakarta pada 8 Februari 2025.

Laga itu dipilih karena ada lima pemain Timnas Indonesia yang membela kedua tim. Sebut saja Muhammad Ferarri, Witan Sulaeman dan Rizky Ridho (Persija Jakarta), serta Egy Maulana Vikri dan Ricky Kambuaya (Dewa United).

Untuk melihat lebih dekat para pemain Indonesia, Patrick Kluivert berpotensi memanggil lebih banyak pemain ketimbang pelatih skuad Garuda sebelumnya, Shin Tae-yong. Biasanya di satu FIFA Matchday, Shin Tae-yong memanggil 26-27 pemain.

Namun, untuk Patrick Kluivert, berpotensi ada 30 nama yang disertakan. Terlebih, ada beberapa pemain keturunan tambahan yang masuk skuad Timnas Indonesia untuk melawan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025).