HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Buka-bukaan: Erick Thohir Tak Beri Target Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |05:59 WIB
Patrick Kluivert Buka-bukaan: Erick Thohir Tak Beri Target Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026!
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
PATRICK Kluivert buka-bukaan soal target dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Secara mengejutkan, Patrick Kluivert mengatakan bahwa Erick Thohir tidak memberinya target loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Meski begitu, Patrick Kluivert akan tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam melatih Timnas Indonesia. Sebab, kans lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar.

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Target Patrick Kluivert dalam Melatih Timnas Indonesia

Diketahui, Patrick Kluivert resmi ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia menggantikan peran Shin Tae-yong yang dipecat pada Senin 6 Januari 2025.

Patrick Kluivert pun beberkan targetnya dalam melatih Timnas Indonesia. Dia mengaku bahwa dirinya tak dibebani target untuk lolos ke Piala Dunia 2026 oleh Ketua Umum PSSI.

"Itu adalah target semua orang. Anda tahu, ada peluang. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Hal ini, Anda tahu, tidak bergantung kepada siapa pun," ujar Kluivert, dikutip dari channel Youtube Liputan6, Kamis (16/1/2025).

"Jadi, ya, Erick tidak memberikan saya (target itu), tentu saja kita berharap lolos Piala Dunia dan kami melakukan segalanya untuk lolos langsung ke Piala Dunia,” lanjutnya.

Tetapi, Patrick Kluivert tetap akan berusaha keras membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, keinginan itu dimiliki semua pihak saat ini di Indonesia.

"Tapi, tidak seperti itu, Anda tahu, kami benar-benar ingin lolos. Jika kita mencoba, kita ingin lolos ke Piala Dunia, dan itu juga merupakan misi kami," ucap Patrick Kluivert.

 

