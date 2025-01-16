Adu Harga Pasaran Sandy Walsh dengan Justin Hubner, Bek Timnas Indonesia yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert

ADU harga pasaran Sandy Walsh dengan Justin Hubner menarik diketahui. Sosok keduanya diisukan masuk radar pencoretan dari sosok pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert yang memiliki target membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.

Salah satu kebijakan yang diutarakan Kluivert yakni soal pemilihan pemain. Dirinya menyatakan bahwa pemain yang kurang memperoleh menit bermain di klub tidak akan dipanggil ke timnas, karena dinilai tidak mempunyai level kebugaran yang memadai.

Berdasarkan pernyataan Kluivert itu, maka Sandy Walsh dan Justin Hubner wajib waspada. Keduanya berpotensi dicoret karena minimnya menit bermain, padahal secara kualitas nilai pasar mereka cukup menjanjikan. Lantas berapa kira-kira?

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (15/1/2025), Okezone telah merangkum adu harga pasaran Sandy Walsh dengan Justin Hubner, sebagai berikut.

Adu Harga Pasaran Sandy Walsh dengan Justin Hubner

Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024

Justin Hubner lahir di 14 September 2003 di Hertogenbosch, Belanda. Cedera yang dialaminya membuat Hubner harus beberapa kali menepi dari lapangan.

Bersama tim Wolverhampton U-21 di Liga Inggris, pemain berusia 21 tahun ini baru tampil dua kali di kompetisi Premier League 2 untuk musim 2024-2025 yang merupakan liga khusus bagi pemain muda di Inggris.

Penampilan terakhirnya sebagai bek kiri terjadi ketika Wolves U-21 melawan Aston Villa U-21 pada 14 Desember 2024. Pada pertandingan tersebut, Hubner bermain penuh selama 90 menit dalam dua babak, namun sayangnya ia kembali absen pada pertandingan selanjutnya. Haga pasarannya saat ini adalah Rp5,21 miliar.