Intip Statistik Sandy Walsh saat Kembali Dipercaya Starter di Laga KV Mechelen vs Standard Liege

INTIP statistik Sandy Walsh saat kembali dipercaya starter di laga KV Mechelen vs Standard Liege dalam lanjutan Liga Belgia 2024-2025. Laga itu sendiri diketahui berakhir imbang 0-0.

Ya, pemain Timnas Indonesia, Sandy kembali starter setelah lima bulan ditempatkan sebagai cadangan. Duel KV Mechelen vs Standard Liege dalam pekan ke-20 Liga Belgia 2024-2025 sendiri digelar di Achter de Kazerne, Mechelen, Belgia pada Jumat (27/12/2024) dini hari WIB.

1. Sandy Walsh Terakhir Main pada Juli

Dalam pertandingan tersebut, Sandy akhirnya menjadi starter setelah menjadi cadangan selama lima bulan. Diketahui, terakhir kali Sandy menjadi starter ketika KV Mechelen bermain sama kuat dengan Club Brugge dengan skor 1-1 pada Juli 2024.

Setelah itu, Sandy kerap ditempatkan di bangku cadangan dan beberapa kali mengalami cedera. Laga melawan Standard Liege merupakan penampilan keenam Sandy di Liga Belgia 2024-2025.

Meski menjadi starter, Sandy tidak tampil penuh dalam laga tersebut. Pemain Timnas Indonesia itu digantikan oleh Aziz Ouattara Mohammed pada menit ke-74.