Nurdin Halid Ungkap Satu Kelebihan Patrick Kluivert yang Bisa Bantu Tingkatkan Kualitas Timnas Indonesia

JAKARTA – Dalam dialog Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Witjaksono dengan tema Piala Dunia Harga Mati! Kluivert Bisa? Selasa (14/1/2025), turut hadir Nurdin Halid. Di momen tersebutlah mantan Ketua Umum (Ketum) PSSI periode 2003-2011 itu memuji Patrick Kluivert karena mau memahami kultur sepakbola Indonesia.

Ya, Kluivert secara tegas ingin memahami kultur sepakbola Tanah Air. Terbukti, Kluivert langsung menanyakan itu kepada ahlinya, yakni Direktur Teknik (Dirtek) PSSI, Indra Sjafri hingga pelatih Bima Sakti.

1. Nurdin Halid Optimis dengan Patrick Kluivert

“Seorang pelatih harus paham kultur sepak bola sebuah negara. Nah saya melihat hari ini membaca ini, ini langkah awal dari Patrick ini bagus, dia ingin mengetahui kultur sepak bola Indonesia dengan cara dia mendatangi direktur teknik Indra Sjafri ke lapangan, bertemu Bima Sakti. Bukan sowan, dia ingin tahu kultur, pasti ada diskusi, dia tanya itu,” ujar Nurdin dalam program Rakyat Bersuara yang tayang di iNewsTV tersebut.

Nurdin pun mengatakan Patrick Kluivert juga dinilai memiliki pendekatan positif dengan pernyataannya yang menekankan pentingnya Timnas Indonesia sebagai tulang punggung masa depan sepak bola nasional.

“Dan keluar dari pernyataan Patrick kalau tidak salah Timnas Indonesia merupakan tulang punggung masa depan Timnas, dia tidak mengatakan organisasi. Itu artinya dia ingin memahami kultur. Dan seorang pelatih harus paham kultur sebuah negara. Langkah awal ini bagus,” tegasnya.