Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Izinkan Justin Kluivert Perkuat Timnas Indonesia Setelah Patrick Kluivert Jadi Pelatih Skuad Garuda?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |12:29 WIB
FIFA Izinkan Justin Kluivert Perkuat Timnas Indonesia Setelah Patrick Kluivert Jadi Pelatih Skuad Garuda?
Justin Kluivert bisa bela Timnas Indonesia jika memiliki darah Indonesia. (Foto: Instagram/@justinkluivert)
A
A
A

FIFA Izinkan Justin Kluivert memperkuat Timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih skuad Garuda? Banyak netizen berharap Justin Kluivert bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah sang ayah, Patrick Kluivert, menjabat sebagai pelatih skuad Garuda.

Keinginan itu muncul karena Justin Kluivert bukanlah pesepakbola sembarangan. Bersama Bournemouth musim ini, winger 25 tahun ini mencetak delapan gol dan tiga assist dari 23 pertandingan di semua kompetisi.

1. Rutin Cetak Gol

Terbaru, eks pemain Ajax Amsterdam, AS Roma dan Valencia ini mencetak satu gol via titik putih saat Bournemouth bermain 2-2 dengan Chelsea di pekan ke-21 Liga Inggris 2024-2025, Rabu (15/1/2025) dini hari WIB. Bahkan sejak Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025, Justin Kluivert selalu mencetak gol!

Komentar netizen yang berharap Justin Kluivert bisa membela Timnas Indonesia

(Netizen berharap Justin Kluivert bisa memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: TikTok/@championstvofficial)

“Cocok gabung King Indo,” tulis akun @papa_sakha20, mengomentari gol Justin Kluivert ke gawang Chelsea, Okezone mengutip dari akun @ChampionsTVOfficial.

“Salam ke papa semoga betah dikerjaan yang baru,” sambung akun @bikinwebsitemurah.id.

Kemudian pertanyaan muncul, memangnya Justin Kluivert memiliki darah Indonesia sehingga bisa dinaturalisasi menjadi WNI? Persyaratan bagi pemain yang mau berpindah asosiasi adalah memiliki darah dari negara tujuan, maksimal dari keturunan sang kakek/nenek.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178096//pssi_akan_menggelar_rapat_penentuan_pelatih_timnas_indonesia_besok-L2Ro_large.jpeg
Besok, PSSI Gelar Rapat Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/47/3178081//emil_audero-bw8c_large.jpg
Update Kondisi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero yang Cedera, Main di Laga Cremonese vs Udinese?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178041//frank_de_boer_bisa_panggil_ezra_walian_jika_latih_timnas_indonesia_fdeboerofficial-SAq8_large.jpg
Frank de Boer Panggil Penyerang yang Disia-siakan Shin Tae-yong jika Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178019//louis_van_gaal_tidak_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_vangaal-o7QF_large.jpg
Louis van Gaal Resmi Tidak Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini, Kena Prank Jurnalis Spanyol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634663/timur-kapadze-tanggapi-rumor-latih-timnas-indonesia-saya-merasa-terhormat-lvo.webp
Timur Kapadze Tanggapi Rumor Latih Timnas Indonesia: Saya Merasa Terhormat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Juventus Sebulan Tanpa Kemenangan, Statistik Igor Tudor Lebih Buruk dari Thiago Motta 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement