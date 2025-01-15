FIFA Izinkan Justin Kluivert Perkuat Timnas Indonesia Setelah Patrick Kluivert Jadi Pelatih Skuad Garuda?

Justin Kluivert bisa bela Timnas Indonesia jika memiliki darah Indonesia. (Foto: Instagram/@justinkluivert)

FIFA Izinkan Justin Kluivert memperkuat Timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih skuad Garuda? Banyak netizen berharap Justin Kluivert bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah sang ayah, Patrick Kluivert, menjabat sebagai pelatih skuad Garuda.

Keinginan itu muncul karena Justin Kluivert bukanlah pesepakbola sembarangan. Bersama Bournemouth musim ini, winger 25 tahun ini mencetak delapan gol dan tiga assist dari 23 pertandingan di semua kompetisi.

1. Rutin Cetak Gol

Terbaru, eks pemain Ajax Amsterdam, AS Roma dan Valencia ini mencetak satu gol via titik putih saat Bournemouth bermain 2-2 dengan Chelsea di pekan ke-21 Liga Inggris 2024-2025, Rabu (15/1/2025) dini hari WIB. Bahkan sejak Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025, Justin Kluivert selalu mencetak gol!

(Netizen berharap Justin Kluivert bisa memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: TikTok/@championstvofficial)

“Cocok gabung King Indo,” tulis akun @papa_sakha20, mengomentari gol Justin Kluivert ke gawang Chelsea, Okezone mengutip dari akun @ChampionsTVOfficial.

“Salam ke papa semoga betah dikerjaan yang baru,” sambung akun @bikinwebsitemurah.id.

Kemudian pertanyaan muncul, memangnya Justin Kluivert memiliki darah Indonesia sehingga bisa dinaturalisasi menjadi WNI? Persyaratan bagi pemain yang mau berpindah asosiasi adalah memiliki darah dari negara tujuan, maksimal dari keturunan sang kakek/nenek.