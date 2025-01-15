Efek Aturan FIFA dan AFC, Patrick Kluivert Terancam Kehilangan 7 Pemain Timnas Indonesia saat Jamu Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

EFEK aturan FIFA dan AFC, Patrick Kluivert terancam kehilangan 7 pemain Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025. Aturan yang dimaksud di sini adalah, larangan bermain satu pertandingan bagi pemain yang mengoleksi dua kartu kuning di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di luar Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner yang absen melawan Australia karena hukuman akumulasi kartu, ada tujuh pemain di skuad Timnas Indonesia yang telah mengemas satu kartu kuning (data pemain melawan Arab Saudi). Mereka ialah Maarten Paes, Jay Idzes, Muhammad Ferarri, Calvin Verdonk, Ivar Jenner, Nathan Tjoe A-On dan Marselino Ferdinan.

Maarten Paes dan enam nama lain dipastikan absen melawan Bahrain jika mendapatkan kartu kuning atau bahkan kartu merah saat menghadapi Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Sayangnya, beberapa nama di atas berstatus pemain andalan Timnas Indonesia.

1. Pemain Andalan Timnas Indonesia

(Maarten Paes kiper andalan Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Maarten Paes merupakan kiper andalan Timnas Indonesia. Sementara itu, Calvin Verdonk dan Jay Idzes merupakan kunci di lini pertahanan Timnas Indonesia.

Sejauh ini, Ivar Jenner merupakan tandem ideal bagi Thom Haye di lini sentral Timnas Indonesia. Marselino Ferdinan juga tak kalah krusial. Terbukti, pesepakbola 20 tahun ini memborong semua gol Timnas Indonesia saat menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday enam Grup C.

2. Buru 4 Poin Lawan Australia dan Jepang

Patrick Kluivert memburu empat poin saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Satu angka dibidik atas Australia dan tiga poin diburu kontra Bahrain.