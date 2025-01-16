Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Perasaan Yandi Sofyan Usai Jalani Debut Manis Bersama Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |00:00 WIB
Ini Perasaan Yandi Sofyan Usai Jalani Debut Manis Bersama Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Yandi Sofyan. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA - Pemain anyar Persija Jakarta, Yandi Sofyan tengah bergembira. Pasalnya Yandi merasa proses adaptasinya berjalan lancar, terbukti ia mampu membantu Persija menang atas Barito Putera pada laga debutnya bersama Macan Kemayoran –julukan Persija.

Yandi mendapatkan kesempatan debut saat Persija Jakarta bungkam Barito Putera 3-2 di Stadion Sultan Agung, Bantul (10/1/2025) lalu. Di momen itu, dia turun sebagai pemain pengganti. Ia masuk menggantikan Marko Simic pada menit 90+2.

1. Senang Adaptasinya di Persija Berjalan Lancar

Kendati sebentar, adik dari Zaenal Arif ini mengaku sangat senang bisa menjalani debutnya bersama Persija Jakarta. Yandi mengakui kalau adaptasinya dengan pelatih Carlos Pena berjalan baik karena instruksi yang diberikan mudah dipahami.

Yandi Sofyan kini perkuat Persija Jakarta. ig/persija
Yandi Sofyan kini perkuat Persija Jakarta. ig/persija

“Pastinya sangat senang bisa debut bersama Persija. Semoga menjadi awal yang baik ke depannya,” tutur Yandi, dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Kamis (16/1/2025).

“Alhamdulillah adaptasinya dengan Coach (Carlos Pena) lancar. Karena penyampaian beliau dan apa yang beliau inginkan sangat simple dan mudah dimengerti,” sambungnya.

2. Yandi Akui Dapat Banyak Bantuan dari Rekan Setim

Selain itu, chemistry dengan antar pemain juga berjalan baik. Pasalnya, para pemain Persija Jakarta sangat membantu proses adaptasinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634423/hasil-liga-futsal-profesional-fafage-banua-takluk-dari-bintang-timur-surabaya-dengan-skor-13-awe.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Fafage Banua Takluk dari Bintang Timur Surabaya dengan Skor 1-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/malut_united_menghajar_persis_solo_3_1_pada_pekan.jpg
Hasil Super League: Persis Solo Takluk di Manahan, Malut United Pesta Lewat Aksi Del Pino
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement