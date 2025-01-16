Ini Perasaan Yandi Sofyan Usai Jalani Debut Manis Bersama Persija Jakarta

JAKARTA - Pemain anyar Persija Jakarta, Yandi Sofyan tengah bergembira. Pasalnya Yandi merasa proses adaptasinya berjalan lancar, terbukti ia mampu membantu Persija menang atas Barito Putera pada laga debutnya bersama Macan Kemayoran –julukan Persija.

Yandi mendapatkan kesempatan debut saat Persija Jakarta bungkam Barito Putera 3-2 di Stadion Sultan Agung, Bantul (10/1/2025) lalu. Di momen itu, dia turun sebagai pemain pengganti. Ia masuk menggantikan Marko Simic pada menit 90+2.

1. Senang Adaptasinya di Persija Berjalan Lancar

Kendati sebentar, adik dari Zaenal Arif ini mengaku sangat senang bisa menjalani debutnya bersama Persija Jakarta. Yandi mengakui kalau adaptasinya dengan pelatih Carlos Pena berjalan baik karena instruksi yang diberikan mudah dipahami.

Yandi Sofyan kini perkuat Persija Jakarta. ig/persija

“Pastinya sangat senang bisa debut bersama Persija. Semoga menjadi awal yang baik ke depannya,” tutur Yandi, dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Kamis (16/1/2025).

“Alhamdulillah adaptasinya dengan Coach (Carlos Pena) lancar. Karena penyampaian beliau dan apa yang beliau inginkan sangat simple dan mudah dimengerti,” sambungnya.

2. Yandi Akui Dapat Banyak Bantuan dari Rekan Setim

Selain itu, chemistry dengan antar pemain juga berjalan baik. Pasalnya, para pemain Persija Jakarta sangat membantu proses adaptasinya.