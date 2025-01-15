FFI Gelar 4Nations World Series 2025, Persiapkan Kekuatan Terbaik Timnas Futsal Indonesia

JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) telah menyiapkan kekuatan terbaik Timnas Futsal Indonesia untuk menghadapi turnamen 4 Nations World Series 2025. Ajang itu akan mempertemukan Tim Merah Putih dengan tim-tim kuat dunia, seperti Argentina, Jepang, dan Arab Saudi.

Di bawah arahan Hector Souto, Timnas Futsal Indonesia akan berlaga di turnamen seri perdana ini. Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, menitipkan pesan penting untuk tim.

"Saya pesan kepada Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, agar memberikan yang terbaik," kata Ketua Umum FFI, Michael Sianipar, Rabu (15/1/2025).

1. Pantau

Pria berkacamata itu mengungkapkan Souto telah memantau 25 pemain potensial untuk memperkuat tim nasional. Nantinya, jumlah itu akan dikerucutkan untuk tampil di 4Nations World Series 2025.

"Dari 25 pemain yang dalam pemantauan, nantinya akan dipilih 14 hingga 16 pemain terbaik. Pemanggilan resmi akan dilakukan pada akhir Januari, dan persiapan intensif akan dimulai sebelum turnamen," jelas Michael.

Lebih lanjut, politikus Partai Perindo itu menambahkan Coach Hector secara intensif memantau pemain-pemain tersebut melalui Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Ia selalu hadir dalam pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung dua putaran.

2. Pertandingan

Dalam catatan pertandingan sebelumnya, Indonesia belum pernah melawan Argentina. Sementara itu, dari empat pertemuan dengan Jepang, Skuad Garuda belum meraih kemenangan. Melawan Arab Saudi, Merah Putih pernah kalah sekali.

Turnamen ini akan menjadi panggung bagi empat tim dengan sejarah prestasi gemilang. Argentina, yang kini berada di peringkat ke-3 dunia dan menjadi runner-up Piala Dunia Futsal FIFA 2024, akan menampilkan skuad terbaiknya. Sebagai mantan juara Piala Dunia Futsal FIFA 2016, mereka siap menjadi tantangan berat bagi lawan-lawannya.

Jepang, dengan empat gelar juara Piala Asia Futsal AFC, akan dipimpin oleh mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia Kenichiro Kogure, yang membawa sentimen emosional dalam pertandingan. Kehadiran mereka akan menjadi ujian besar bagi tim tuan rumah.

Arab Saudi juga akan menjadi sorotan. Sebagai salah satu kekuatan futsal di Timur Tengah, tim ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan siap memperkuat rivalitas regional dengan Indonesia.