FFI Adakan Turnamen Futsal 4Nations World Series 2025: Diikuti Argentina, Jepang, Arab Saudi, hingga Timnas Futsal Indonesia!

JAKARTA - Sebagai persiapan menuju Piala Asia Futsal 2026, Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi menggelar turnamen 4Nations World Series 2025. Kompetisi yang dijadikan ajang pemanasan Piala Asia Futsal 2026 itu diikuti oleh Argentina, Jepang, Arab Saudi dan tentunya Timnas Futsal Indonesia.

Turnamen tersebut akan berlangsung selama tiga hari pada 30 Januari sampai 2 Februari 2025 di Jakarta International Velodrome. Timnas Futsal Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah akan menantang Argentina, Jepang, dan Arab Saudi. Adapun format turnamen tersebut, yakni round robin.

1. Informasi Mengenai 4Nations World Series 2025

“Karena kita berbaregan FIFA Matchday, jadi kita selenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai 2 Februari. Jadi ada 3 hari pertandingan nanti masing-masing negara akan ketemu dengan format round robin,” papar Farazandi Fidinansyah selaku Ketua LOC 4Nations World Series 2025 dalam konferensi pers di MNC Conference Hall, Rabu (15/1/2025).

“Untuk venuenya di Jakarta International Velodrome. Kemarin sudah pernah dipakai kegiatan futsal series antar sekolah disana dan itu kita lihat sangat representatif, berstandar international juga. Jadi kami rasa ini layak untuk menggelar 4Nations World Series,” lanjutnya.

2. Alasan Digelarnya 4Nations World Seris 2025

Ketum FFI, Michael Victor Sianipar, menyampaikan alasan digelarnya turnamen tersebut. Kata Michael, hal itu tak luput untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia agar bisa menjadi raksasa Asia setelah sebelumnya berhasil keluar sebagai juara Piala AFF Futsal 2024.

Karena itu, dibutuhkan ajang pemanasan seperti ini dengan melawan tim-tim kuat sebagai persiapan Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Asia Futsal 2026. Karena target FFI berikutnya adalah skuad Garuda bisa bicara banyak di kancah Asia.