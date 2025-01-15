Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Termasuk Timnas Futsal Putri Indonesia, 4 Negara Siap Bersaing di Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |09:02 WIB
Timnas Futsal Putri Indonesia siap hadapi Kualifikasi Piala Asia Putri 2025. (Foto: FFI)
YOGYAKARTA - Empat negara peserta Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 siap tampil di GOR Among Rogo, Yogyakarta mulai 15-19 Januari 2025. Salah satunya tentu adalah Timnas Futsal Putri Indonesia yang berstatus tuan rumah di Grup B tersebut.

Timnas Futsal Putri Indonesia sebagai tuan rumah nantinya akan menjamu Kirgistan, Hong Kong dan India. Seluruh tim telah melangsungkan uji coba lapangan pertandingan.

1. Persiapan Indonesia sebagai Tuan Rumah

Persiapan telah dilakukan dengan maksimal untuk memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta. Ini menjadi langkah awal bagi Timnas Futsal Putri Indonesia menuju Piala Asia Futsal Putri 2025 di China.

Terakhir kali Timnas Futsal Putri Indonesia berlaga di Kualifkasi Piala Asia Futsal Putri adalah di tahun 2018. Secara komposisi pemain saat ini, pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia Luis Estrela telah menyiapkan 16 nama. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi amunisi baru untuk menuju langkah panjang Garuda Pertiwi menuju pentas dunia.

Timnas Futsal Putri Indonesia. ig.timansfutsal
Timnas Futsal Putri Indonesia. ig.timansfutsal

Kegiatan training center sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2024. Termasuk melakukan beberapa kali kegiatan uji coba. Salah satunya dengan menggelar uji coba di Bahrain. Seluruh persiapan maksimal telah dilakukan untuk mengejar target lolos Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025.

Berikut Jadwal Pertandingan Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025:

Rabu, 15 Januari 2025

13.00 WIB

Hong Kong vs India

16.00 WIB

Indonesia vs Kirgistan

Jumat, 17 Januari 2025

13.00 WIB

Kirgistan vs Hong Kong

16.00 WIB

India vs Indonesia

Minggu, 19 Januari 2025

13.00 WIB

India vs Kirgistan

16.00 WIB

Indonesia vs Hong Kong

 

