HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia vs Kirgistan di Asian Womens Futsal Asian Cup Qualifiers 2025, Live MNCTV!

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |16:45 WIB
Timnas Futsal Putri Indonesia akan menghadapi Asian Womens Futsal Asian Cup Qualifiers 2025 (Foto: MNC Media)
A
A
A

TIMNAS Futsal Putri Indonesia siap bertanding di laga perdana Asian Women’s Futsal Asian Cup Qualifiers 2025 menghadapi Timnas Futsal Putri Kirgistan pada Rabu, 15 Januari 2025, pukul 16.00 WIB.

MNCTV akan menayangkan secara langsung seluruh pertandingan Timnas Futsal Putri Indonesia di ajang Asian Women’s Futsal Asian Cup Qualifiers 2025 diselenggarakan di GOR Among Rogo, Yogyakarta pada tanggal 15-19 Januari 2025. Indonesia yang berada di Grup B akan menjadi tuan rumah akan menghadapi Hongkong China, India, dan Kirgistan. Untuk seluruh pertandingan juga dapat disaksikan di Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Timnas Futsal Putri Indonesia. ig.timansfutsal

Timnas Futsal Putri Indonesia bertekad untuk meraih hasil dua tim teratas klasemen agar bisa lolos di putaran final yang digelar di China pada bulan Mei 2025. Garuda Pertiwi harus tembus semifinal dan menjadi top 3 (ditambah tuan rumah Filipina), maka tiket Piala Dunia futsal putri bisa didapatkan.

Saat ini Timnas Futsal Putri Indonesia menduduki peringkat 24 dunia di klasemen rangking FIFA dan peringkat 6 Asia. Saat ini, Garuda Pertiwi  akan semakin kuat dengan kehadiran pelatih baru kelas dunia Luis Esrela yang sebelumnya sukses melatih klub asal Portugal, Benfica Women.

Berikut Jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia di Asian Women’s Futsal Asian Cup Qualifiers 2025:

1. Indonesia vs Kirgistan – 16.00 WIB, Rabu, 15 Januari 2025 (MNCTV, Soccerchannel, Vision+, dan RCTI+)

2. India vs Indonesia – 16.00 WIB, Jumat, 17 Januari 2025 (MNCTV, Soccerchannel, Vision+, dan RCTI+)

3. Indonesia vs Hongkong China – 16.00 WIB, Minggu, 19 Januari 2025 (MNCTV, Soccerchannel, Vision+, dan RCTI+)

Jangan lewatkan dan saksikan perjuangan Timnas Futsal Putri Indonesia di ajang Asian Women’s Futsal Asian Cup Qualifiers 2025 pada tanggal 15-19 Januari 2025 hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
