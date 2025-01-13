Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025, Live di MNCTV!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |15:58 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025, Live di MNCTV!
Timnas Futsal Putri Indonesia (Foto: FFI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Futsal Putri Indonesia di Kualiifkasi Piala Asia Futsal Putri 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Satu hal yang pasti, perjuangan Timnas Futsal Putri Indonesia itu akan disiarkan secara langsung di MNCTV.

1. Wajib Targetkan Finis 2 Besar

Seperti yang diketahui, Timnas Futsal Putri Indonesia memang akan memulai perjuangan untuk merebut tiket ke putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025. Untuk bisa merebut tiket tersebut, Timnas Futsal Putri Indonesia wajib finis dua besar di fase grup.

Sejatinya, masih ada cara lain untuk lolos, yakni via peringkat tiga terbaik. Namun, tiket  via peringkat tiga terbaik jelas bergantung dengan tim lain.

Untuk itu, diharapkan Timnas Futsal Putri Indonesia bisa finis dua besar di Grup B. Dalam grup tersebut, Timnas Indonesia satu grup dengan Hong Kong, India, dan Kirgistan.

Sejatinya, ada juga Pakistan yang masuk Grup B, namun negara tersebut memutuskan mundur dan membuat Grup B hanya menyisakan empat tim. Hal tersebut jelas membuat persaingan semakin ketat lagi.

Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar @timnasfutsal
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar @timnasfutsal

Kabar baiknya, semua laga Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 itu akan digelar di Tanah Air. Tepatnya semua pertandingan digelar di Yogyakarta, Indonesia mulai dari 15-19 Januari 2025.

2. Optimis Sapu Bersih Tiga Laga Fase Grup

Dengan bermain di kandang sendiri, Timnas Futsal Putri Indonesia sudah menargetkan sapu bersih tiga laga fase grup nanti.

 

Halaman:
1 2
      
