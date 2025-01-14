Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FFI Targetkan Timnas Futsal Putri Indonesia Juara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |18:20 WIB
FFI Targetkan Timnas Futsal Putri Indonesia Juara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025
Deputi Sekjen FFI Dirgantara Pangaribuan mematok target di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 (Foto: Okezone/Yohanes Demo)
A
A
A

YOGYAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) memberikan target cukup berat bagi pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia Luis Estrela pada gelaran Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Ia diharapkan bisa membawa tim juara Grup B.

Timnas Futsal Putri Indonesia akan berjuang dalam Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 di Yogyakarta pada 15-19 Januari 2025. Pasukan Garuda Pertiwi akan bersaing dengan Timnas Futsal putri India, Kirgistan, dan Hong Kong, di GOR Amongrogo.

1. Penuhi Permintaan

timnas futsal putri indonesia foto ffi

Deputi Sekjen FFI, Dirgantara Pangaribuan mengatakan, sejauh ini pihaknya telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh pelatih dalam melatih anak asuhnya. Federasi sudah secara maksimal mendukung langkah-langkah Estrela selama pemusatan latihan (TC) sepanjang dua bulan.

"Target itu menuju Piala Asia 2025. Jadi harapan kami Indonesia langsung lolos ke Piala Asia 2025. Target kami jelas, kami ingin menjadi juara grup, kami ingin mengalahkan Kirgistan, Hong Kong, dan India, karena kami telah memfasilitasi semua latihan," kata Dirgantara, Selasa (14/1/2025).

2. Tak Ingin Bergantung

Secara tegas, Dirgantara tak ingin Timnas Futsal Putri Indonesia berada di runner up grup. Lebih-lebih ia tak ingin Indonesia bergantung dengan negara lain untuk lolos di ajang tersebut.

"Kami tidak ingin lolos sebagai runner-up atau menggantungkan negara kami ke negara lain. Jadi kami ingin pelatih di depan pendukung menghabiskan semua pertandingan dengan tiga poin," ucap Dirgantara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172080/update_ranking_fifa_timnas_futsal_indonesia_setelah_four_nations_cup_2025_dan_cfa_international_tournament_2025_timnasfutsal-kVvX_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah CFA International Tournament 2025 dan Four Nations Cup 2025 Diumumkan Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/51/3171394/link_live_streaming_timnas_futsal_indonesia_vs_latvia_di_four_nations_cup_2025_timnasfutsal-0a1T_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Latvia di Final Four Nations Cup 2025: Laga Penentuan, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/51/3171349/klasemen_sementara_four_nations_cup_2025_kelar_timnas_futsal_indonesia_vs_belanda_timnasfutsal-3pGX_large.jpg
Klasemen Sementara Four Nations Cup 2025 Kelar Timnas Futsal Indonesia vs Belanda: Skuad Garuda Selangkah Lagi Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/51/3171254/timnas_futsal_indonesia-w90G_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Belanda di Four Nations Cup 2025, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/20/51/1634381/jonatan-christie-juara-denmark-open-2025-nna.jpg
Jonatan Christie Juara Denmark Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri Usung Misi Kebangkitan usai Gagal di Denmark Open 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement