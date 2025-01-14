FFI Targetkan Timnas Futsal Putri Indonesia Juara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025

YOGYAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) memberikan target cukup berat bagi pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia Luis Estrela pada gelaran Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Ia diharapkan bisa membawa tim juara Grup B.

Timnas Futsal Putri Indonesia akan berjuang dalam Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 di Yogyakarta pada 15-19 Januari 2025. Pasukan Garuda Pertiwi akan bersaing dengan Timnas Futsal putri India, Kirgistan, dan Hong Kong, di GOR Amongrogo.

1. Penuhi Permintaan

Deputi Sekjen FFI, Dirgantara Pangaribuan mengatakan, sejauh ini pihaknya telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh pelatih dalam melatih anak asuhnya. Federasi sudah secara maksimal mendukung langkah-langkah Estrela selama pemusatan latihan (TC) sepanjang dua bulan.

"Target itu menuju Piala Asia 2025. Jadi harapan kami Indonesia langsung lolos ke Piala Asia 2025. Target kami jelas, kami ingin menjadi juara grup, kami ingin mengalahkan Kirgistan, Hong Kong, dan India, karena kami telah memfasilitasi semua latihan," kata Dirgantara, Selasa (14/1/2025).

2. Tak Ingin Bergantung

Secara tegas, Dirgantara tak ingin Timnas Futsal Putri Indonesia berada di runner up grup. Lebih-lebih ia tak ingin Indonesia bergantung dengan negara lain untuk lolos di ajang tersebut.

"Kami tidak ingin lolos sebagai runner-up atau menggantungkan negara kami ke negara lain. Jadi kami ingin pelatih di depan pendukung menghabiskan semua pertandingan dengan tiga poin," ucap Dirgantara.