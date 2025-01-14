Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Klub yang Pernah Dibela Maarten Stekelenburg, Diisukan Jadi Pelatih Kiper Timnas Indonesia

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |20:19 WIB
5 Klub yang Pernah Dibela Maarten Stekelenburg, Diisukan Jadi Pelatih Kiper Timnas Indonesia
Maarten Stekelenburg pernah membela lima klub berikut ini (Foto: Instagram/@maartenstekelenburg)
A
A
A

BERIKUT lima klub yang pernah dibela Maarten Stekelenburg. Sosok tersebut tengah diisukan jadi pelatih kiper Timnas Indonesia.

Stekelenburg disinyalir akan membantu melatih para penjaga gawang Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sektor gawang skuad Garuda. Ia akan membantu Patrick Kluivert.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)
Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Lalu, klub mana saja yang pernah dibela Stekelenburg? Simak ulasan berikut ini.

5 Klub yang Pernah Dibela Maarten Stekelenburg

5. AS Roma

as roma vs lazio 2025 foto as roma

Ini merupakan klub pertama sang penjaga gawang di luar negara asalnya Belanda. Stekelenburg pindah ke Roma pada 2011.

Sayangnya, ia hanya dua musim bertahan di Ibu Kota Italia. Stekelenburg harus kehilangan tempatnya kepada Mauro Goicoechea dan memutuskan hengkang pada 2013.

4. Fulham

Fulham vs Arsenal. reuters

Selepas dari Roma, sang penjaga gawang bergabung dengan Fulham pada 2013. Stekelenburg dikontrak selama empat tahun hingga 2017.

Kala itu, ia menyatakan kegembiraannya bisa kembali lagi bergabung dengan Martin Jol pelatihnya di Belanda dahulu. Namun, kariernya tak mulus di Ibu Kota Inggris.

 

