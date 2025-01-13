Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Konfirmasi Pelatih Kiper Timnas Indonesia Berasal dari Belanda, Maarten Stekelenburg?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |15:30 WIB
Erick Thohir Konfirmasi Pelatih Kiper Timnas Indonesia Berasal dari Belanda, Maarten Stekelenburg?
Maarten Stekelenburg ramai dibahas akan menjadi pelatih kiper Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/maartenstekelenburg)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi pelatih kiper Timnas Indonesia berasal dari Belanda. Apakah sosok itu eks kiper Timnas Belanda dan Ajax Amsterdam yang tengah ramai dibahas di media sosial, Maarten Stekelenburg?

“Satu sampai dua hari ini saya juga sudah tanda tangan dengan performance coach (pelatih fisik) dan pelatih kiper dari Belanda. Tapi, biar coach Patrick Kluivert saja yang mengumumkan namanya,” kata Erick Thohir saat konferensi pers di kantor Kemenpora di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).

1. Maarten Stekelenburg dan Dirk Kuyt Ramai Dibahas

Maarten Stekelenburg ramai disebut akan masuk staf kepelatihan Timnas Indonesia. Namanya viral dengan eks pemain Timnas Belanda, Dirk Kuyt, yang diisukan menjadi pelatih striker Timnas Indonesia.

Dirk Kuyt diisukan jadi pelatih striker Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert @kuyt.jpg

(Dirk Kuyt diisukan jadi pelatih striker Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kuyt)

Untuk Dirk Kuyt, peluang PSSI mengamankan jasa pelatih 44 tahun ini masuk kategori berat. Sebab, Dirk Kuyt masih terikat kontrak sebagai pelatih klub Liga 1 Belgia 2024-2025, Berschoot VA, hingga 30 Juni 2025.

Pengecualian jika Dirk Kuyt dipecat Berschoot VA dalam waktu dekat. Potensi Dirk Kuyt dipecat sangat besar karena hingga pekan ke-21 Liga 1 Belgia 2024-2025, sang klub duduk di posisi juru kunci dengan 13 angka.

2. Karier Maarten Stekelenburg

Karier Maarten Stekelenburg sebagai penjaga gawang masuk kategori mentereng. Ia pernah 10 tahun (2010-2011) membela Ajax Amsterdam, kemudian berpindah-pindah klub mulai dari AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton, Everton dan akhirnya pensiun di Ajax Amsterdam di musim panas 2023.

 

