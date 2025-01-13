Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah SUGBK, Patrick Kluivert Kunjungi Menpora Dito Ariotedjo

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |15:18 WIB
Setelah SUGBK, Patrick Kluivert Kunjungi Menpora Dito Ariotedjo
Patrick Kluivert bertemua Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
JAKARTA - Usai mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno di pagi hari, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ternyata memiliki agenda berjumpa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo di sore hari, Senin (13/1/2025).  Ia pun ditemani Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir dalam kunjungannya ke kantor Kemenpora RI.

Pantauan Okezone, Erick sudah tiba lebih dulu di kantor Kemenpora RI pada pukul 13.44 WIB. Sementara Kluivert menyusul dan baru tiba pukul 14.05 WIB.

1. Jumpa Menpora Dito, Bahas Apa?

Kedatangan Kluivert sudah ditunggu-tunggu oleh awak media dan para staf Kemenpora RI. Setibanya di lokasi, ahli taktik berusia 48 tahun itu melambaikan tangan sambil menebar senyum.

Diketahui, kunjungan Erick dan Kluivert ini dalam rangka audiensi dengan Menpora Dito. Tentunya pertemuan itu terkait Timnas Indonesia.

Patrick Kluivert kunjungi SUGBK
Patrick Kluivert kunjungi SUGBK

Seperti diketahui, Kluivert tiba di Indonesia pada Sabtu (11/1) lalu. Sehari setelah itu, dia diperkenalkan secara resmi ke publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia di salah satu hotel kawasan Senayan.

Rangkaian agenda padat dijalani Kluivert setibanya di Indonesia. Setelah diperkenalkan secara resmi dalam konferensi pers, dia menyempatkan diri untuk makan malam bersama dengan lima pemain Timnas Indonesia.

 

