Patrick Kluivert Panggil 22 Pemain Abroad untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Patrick Kluivert bisa memanggil 22 pemain abroad untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

PATRICK Kluivert memanggil 22 pemain abroad untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025? Potensi itu terbuka lebar karena ada banyak pesepakbola berkualitas milik Indonesia yang berkarier di luar negeri.

Menurut penelusuran Okezone, ada 22 pemain abroad yang layak membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Mereka ialah Maarten Paes (FC Dallas), Jay Idzes (Venezia FC), Mees Hilgers (FC Twente), Kevin Diks (FC Copenhagen), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen), Elkan Baggott (Blackpool FC), Shayne Pattynama (KAS Eupen), Sandy Walsh (KV Mechelen), Asnawi Mangkualam (Port FC) dan Pratama Arhan (Bangkok United).

Selanjutnya ada juga Ivar Jenner (Jong Utrecht), Thom Haye (Almere City), Nathan Tjoe A-On (Swansea City), Marselino Ferdinan (Oxford united), Jairo Riedewald (Royal Antwerp), Eliano Reijnders (PEC Zwolle), Saddil Ramdani (Sabah FC), Ragnar Oratmangoen (FCV Dender), Rafael Struick (Brisbane Roar), Ole Romeny (Oxford United) dan Jens Raven (FC Dordrecht U-21).

1. Rekor Pemanggilan Pemain Abroad

(Ole Romeny gabung Timnas Indonesia pada Maret 2025)

Jika benar ada 22 pemain abroad yang dipanggil, Patrick Kluivert akan membuat sejarah. Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil paling banyak pemain abroad pada September 2024 dengan menyertakan 16 pemain.

Dengan banyaknya pemain abroad yang dipanggil, apakah Patrick Kluivert mengabaikan pemain-pemain Liga 1 2024-2025? Jawabannya tidak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pada awal Februari 2025, Patrick Kluivert akan keliling menyaksikan laga-laga Liga 1 2024-2025 dari satu stadion ke stadion yang lain.

Salah satu laga yang dipantau Patrick Kluivert adalah pertandingan Dewa United vs Persija Jakarta. Pertandingan digelar di Indomilk Arena Stadium, Tangerang pada 8 Februari 2025.