RESPONS Patrick Kluivert soal Timnas Indonesia yang dicurangi wasit saat melawan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB akan diulas Okezone. Patrick Kluivert mengatakan ketimbang memikirkan yang sudah lewat, ada baiknya fokus ke empat laga sisa.

“Bagi saya pertandingan-pertandingan itu sudah lewat sehingga tak perlu dibicarakan lagi. Ada baiknya kita membicarakan laga-laga mendatang dan fokus ke pertandingan tersebut,” kata Patrick Kluivert, Okezone mengutip dari channel YouTube Najwa Shihab, Selasa (14/1/2025).

1. Wasit Kontroversial

(Ahmed Al Kaf (kiri) pernah merugikan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia pernah dirugikan wasit Ahmed Al Kaf saat menghadapi Bahrain di kandang lawan. Saat itu, wasit tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan meski waktu telah lewat dari yang ditentukan.

Akibatnya, Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+9 atau tiga menit lebih lama dari yang waktu ditentukan di masa awal injury time. Saat itu, skor Bahrain vs Timnas Indonesia sama kuat 2-2.

Padahal jika wasit bersikap adill, Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain. Jika kemenangan disabet, Timnas Indonesia saat ini akan menempati posisi dua klasemen Grup C, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

2. Sisa Laga Timnas Indonesia

Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, menjamu Bahrain (25 Maret 2025), kedatangan China (5 Juni 2025) dan terbang ke markas Jepang (10 Juni 2025). Patrick Kluivert terang-terangan memburu tiket Piala Dunia 2026 bagi Timnas Indonesia.