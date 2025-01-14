Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Patrick Kluivert soal Timnas Indonesia yang Dicurangi Wasit saat Lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |09:49 WIB
Respons Patrick Kluivert soal Timnas Indonesia yang Dicurangi Wasit saat Lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Ahmed Al Kaff pernah merugikan Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. (Foto: X/@heyfannnn)
A
A
A

RESPONS Patrick Kluivert soal Timnas Indonesia yang dicurangi wasit saat melawan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB akan diulas Okezone. Patrick Kluivert mengatakan ketimbang memikirkan yang sudah lewat, ada baiknya fokus ke empat laga sisa.

“Bagi saya pertandingan-pertandingan itu sudah lewat sehingga tak perlu dibicarakan lagi. Ada baiknya kita membicarakan laga-laga mendatang dan fokus ke pertandingan tersebut,” kata Patrick Kluivert, Okezone mengutip dari channel YouTube Najwa Shihab, Selasa (14/1/2025).

1. Wasit Kontroversial

Jay Idzes berfoto bersama wasit Ahmed Al Kaf jelang laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

(Ahmed Al Kaf (kiri) pernah merugikan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia pernah dirugikan wasit Ahmed Al Kaf saat menghadapi Bahrain di kandang lawan. Saat itu, wasit tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan meski waktu telah lewat dari yang ditentukan.

Akibatnya, Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+9 atau tiga menit lebih lama dari yang waktu ditentukan di masa awal injury time. Saat itu, skor Bahrain vs Timnas Indonesia sama kuat 2-2.

Padahal jika wasit bersikap adill, Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain. Jika kemenangan disabet, Timnas Indonesia saat ini akan menempati posisi dua klasemen Grup C, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

2. Sisa Laga Timnas Indonesia

Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, menjamu Bahrain (25 Maret 2025), kedatangan China (5 Juni 2025) dan terbang ke markas Jepang (10 Juni 2025). Patrick Kluivert terang-terangan memburu tiket Piala Dunia 2026 bagi Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177944/louis_van_gaal_kabarnya_diresmikan_sebagai_pelatih_ajax_amsterdam_hari_ini_fifacom-Vm4u_large.jpg
Diisukan ke Timnas Indonesia, Louis van Gaal Resmi Latih Ajax Amsterdam Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177942/louis_van_gaal-K6OG_large.jpg
4 Klub Raksasa Dunia yang Pernah Dilatih Calon Pelatih Timnas Indonesia Louis van Gaal, Nomor 1 Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177935/kecil_peluang_louis_van_gaal_melatih_timnas_indonesia_fifacom-ID6l_large.jpg
4 Penyebab Louis van Gaal Takkan Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paling Krusial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177918/hussein_ammouta_dinilai_cocok_melatih_timnas_indonesia_afc-fUbh_large.jpg
Hussein Ammouta Dijagokan Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634321/bintang-sepak-bola-putri-lahir-aqilla-dan-nadia-kuasai-top-skor-mlsc-yogyakarta-2025-fim.webp
Bintang Sepak Bola Putri Lahir: Aqilla dan Nadia Kuasai Top Skor MLSC Yogyakarta 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/24/rizky_ridho.jpg
Rizky Ridho Buka Suara usai Gagal ke Piala Dunia 2026, Bawa-Bawa Pergantian Pelatih Timnas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement