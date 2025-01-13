Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Resmi Tinggalkan Indonesia, Awal Februari 2025 Saksikan Laga Dewa United vs Persija Jakarta di Tangerang

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |16:04 WIB
Patrick Kluivert akan pulang ke Belanda malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan akan meninggalkan Tanah Air pada Senin (13/1/2025) malam WIB. Rencananya, pelatih 48 tahun itu pulang ke Belanda dan akan kembali ke Indonesia pada awal Februari 2025.

“Setelah mengunjungi latihan Timnas Indonesia U-20 di Stadion Madya sore ini, Patrick Kluivert akan pulang ke Belanda. Rencananya baru balik lagi ke Indonesia awal Februari 2025,” kata Menpora Dito Ariotedjo dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kemenpora di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).

1. Pantau Laga Dewa United vs Persija Jakarta

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Diperkenalkan ke Publik

(Patrick Kluivert (kanan) saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Awal Februari 2025, Patrick Kluivert akan berpindah dari satu stadion ke stadion lain untuk memantau pemain-pemain di Liga 1 2024-2025. Seperti saat perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert mengatakan pelatih lokal sebagai jantungnya skuad Garuda.

Laga pertama yang akan dipantau Patrick Kluivert adalah pertandingan yang mempertemukan Dewa United vs Persija Jakarta. Pertandingan rencananya dilangsungkan di Indomilk Arena Stadium pada 8 Februari 2025.

Tak heran pertandingan ini akan dipantau Patrick Kluivert. Sebab, ada lima pemain Berlabel Timnas Indonesia yang membela dua klub di atas. Di Persija Jakarta terdapat Rizky Ridho, Muhammad Ferarri dan Witan Sulaeman. Sementara di skuad Dewa United ada Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Vikri.

“Coach Patrick Kluivert akan pemantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing sekembalinya dari Belanda. Tanggal 8 Februari 2025 akan memantau laga Dewa United vs Persija Jakarta. Di dua klub itu ada lima pemain Timnas Indonesia," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

 

