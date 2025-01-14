Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Siap Lahir Batin Hadapi Tekanan Suporter

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sadar dengan tekanan dari suporter. Ia menyatakan siap menghadapi apa pun yang ada di depan.

Kluivert resmi jadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong pada Rabu 8 Januari 2025. Ia diperkenalkan untuk pertama kalinya ke publik pada Minggu 12 Januari malam WIB.

1. Wajar

Kluivert mengatakan sangat wajar mendapatkan sebuat tekanan dalam dunia sepakbola. Saat ini intinya ia akan bekerja keras untuk Timnas Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya.

"Saya adalah orang yang suka menghadapi tekanan. Saya merasa bisa menghadapi tekanan dengan baik,” kata Kluivert, dikutip Selasa (14/1/2025).

“Inilah yang perlu saya transmisikan kepada para pemain," imbuh pria asal Belanda itu.

2. Kans

Kluivert menilai saat ini Timnas Indonesia punya kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ia pun akan memperjuangkan hal tersebut meski pun untuk melaju ke Piala Dunia 2026 bukan perkara mudah.