HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Bicara Kondisi Terkini Tim Jelang Persib Bandung vs Dewa United

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |23:11 WIB
Bojan Hodak Bicara Kondisi Terkini Tim Jelang Persib Bandung vs Dewa United
Bojan Hodak bicara kondisi terkini tim jelang hadapi Dewa United (Foto: Persib Bandung/Barly Isham)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berbicara soal kondisi terkini anak asuhnya jelang menghadapi Dewa United FC. Apalagi, mereka baru menjalani dua laga tandang beruntun di Liga 1 2024-2025.

Persib akan menghadapi Dewa United di pekan ke-19 Liga 1 2024-2025. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat 17 Januari 2025 malam WIB.

1. Kondisi Terkini

Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)
Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)

Hodak mengatakan kondisi para pemainnya dalam keadaan baik. Ia sempat meliburkan tim selama dua hari usai tandang ke Jayapura, Papua, akhir pekan lalu, untuk menghadapi PSBS Biak.

“Kami memberi dua hari libur karena satu harinya digunakan untuk perjalanan dari Papua yang mana itu sangat jauh. Jadi mereka perlu melakukan recovery,” kata Hodak, dalam latihan di GBLA, Selasa (14/1/2025).

“Kami menjalani dua pertandingan hanya dalam empat hari. Jadi tambahan satu hari libur memberi mereka waktu tambahan untuk memulihkan kondisi tubuhnya,” imbuh pria asal Kroasia itu.

2. Lega

Hodak lega lantaran di dua laga tandang itu Persib berhasil menahan imbang. Marc Klok dan kawan-kawan menahan Bali United 1-1 pada 7 Januari, kemudian imbang 1-1 dengan PSBS.

“Kami tidak kalah, kami mendapat poin yang mana itu bagus dan tetap berada di puncak klasemen, dan atmosfer di tim bagus,” urai Hodak.

3. Absen dan Pemulihan

Hodak membenarkan Ciro Alves dan Robi Darwis tidak ikut diboyong ke Papua melawan PSBS. Keduanya mengalami cedera ringan saat dipercaya tampil di laga melawan Bali United.

 

