Gervane Kastaneer Bisa Debut di Laga Persib Bandung vs Dewa United!

BANDUNG – Gervane Kastaneer bisa debut di laga Persib Bandung vs Dewa United. Pelatih Bojan Hodak mengatakan, masalah administrasi pemain Timnas Curacao itu sudah rampung.

Kastaneer didatangkan Persib pada bursa transfer Liga 1 tengah musim. Ia diplot untuk mengisi posisi Mailson Lima yang dicoret.

Gervane Kastaneer (Foto: Instagram/@gervanek33)

Namun, Kastaneer belum tampil saat Persib Bandung menghadapi PSBS Biak pekan lalu di Jayapura, Papua. Ia bahkan harus meninggalkan latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Selasa (14/1/2025).

Hodak mengatakan, pemainnya itu tengah menyelesaikan proses administrasi. Dengan demikian, ia bisa diturunkan pada laga melawan Dewa United di pekan ke-19 Liga 1 2024-2025.

“Dia lagi meninggalkan dulu Indonesia dan nanti kembali untuk mendapatkan KITAS. Jadi, dia sudah tersedia untuk bermain nanti karena ITC dia sudah selesai. Jadi dia sudah bisa bermain (melawan Dewa United),” kata Hodak usai latihan, Selasa (14/1/2025).

Pria asal Kroasia itu menambahkan, proses administrasi yang dilakukan Kastaneer segera rampung. Sang pemain bakal tiba kembali di Kota Bandung pada Selasa (14/1/2025) malam WIB.