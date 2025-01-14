Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gervane Kastaneer Bisa Debut di Laga Persib Bandung vs Dewa United!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |18:43 WIB
Gervane Kastaneer Bisa Debut di Laga Persib Bandung vs Dewa United!
Gervane Kastaneer bisa debut di laga Persib Bandung vs Dewa United (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Gervane Kastaneer bisa debut di laga Persib Bandung vs Dewa United. Pelatih Bojan Hodak mengatakan, masalah administrasi pemain Timnas Curacao itu sudah rampung.

Kastaneer didatangkan Persib pada bursa transfer Liga 1 tengah musim. Ia diplot untuk mengisi posisi Mailson Lima yang dicoret.

1. Administrasi

Gervane Kastaneer (Foto: Instagram/@gervanek33)
Gervane Kastaneer (Foto: Instagram/@gervanek33)

Namun, Kastaneer belum tampil saat Persib Bandung menghadapi PSBS Biak pekan lalu di Jayapura, Papua. Ia bahkan harus meninggalkan latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Selasa (14/1/2025).

Hodak mengatakan, pemainnya itu tengah menyelesaikan proses administrasi. Dengan demikian, ia bisa diturunkan pada laga melawan Dewa United di pekan ke-19 Liga 1 2024-2025.

“Dia lagi meninggalkan dulu Indonesia dan nanti kembali untuk mendapatkan KITAS. Jadi, dia sudah tersedia untuk bermain nanti karena ITC dia sudah selesai. Jadi dia sudah bisa bermain (melawan Dewa United),” kata Hodak usai latihan, Selasa (14/1/2025).

2. Bandung

Pria asal Kroasia itu menambahkan, proses administrasi yang dilakukan Kastaneer segera rampung. Sang pemain bakal tiba kembali di Kota Bandung pada Selasa (14/1/2025) malam WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/51/1634381/jonatan-christie-juara-denmark-open-2025-nna.webp
Jonatan Christie Juara Denmark Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/janice_tjen.jpg
15 Istilah Tenis yang Populer Saat Nonton Janice Tjen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement