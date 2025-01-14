Persib Bandung Beri Kabar Baik Terkait Cedera Rachmat Irianto meski Terus Diobservasi

BANDUNG – Dokter Tim Persib Bandung, dr. Wira Prasetya, memberi kabar baik terkait cedera Rachmat Irianto. Namun, kondisi sang pemain akan terus diobservasi.

Rian diketahui cedera pada laga PSBS Biak vs Persib Bandung di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, akhir pekan lalu. Ia langsung diganti meski baru merumput selama 10 menit.

1. Tidak Serius

dr Wira mengaku sudah melakukan penanganan saat Rian dibawa masuk ke ruang ganti. Sang pemain bahkan sudah diperiksa meski harus berjalan dengan dibopong saat meninggalkan Jayapura, Papua.

“Kelihatannya enggak (ada) masalah serius,” kata dr. Wira di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025).

2. Terus Dipantau

Meski demikian, dr Wira memberikan waktu kepada Rian untuk beristirahat. Tujuannya agar sang pemain bisa tampil saat Persib Bandung menghadapi Dewa United, Jumat 17 Januari 2025.

“Tapi tetap, Rian masih (harus) observasi lebih lanjut,” tegas dr. Wira.