Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Beri Kabar Baik Terkait Cedera Rachmat Irianto meski Terus Diobservasi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |16:21 WIB
Persib Bandung Beri Kabar Baik Terkait Cedera Rachmat Irianto meski Terus Diobservasi
Rachmat Irianto terpaksa dibopong usai cedera di laga kontra PSBS Biak (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Dokter Tim Persib Bandung, dr. Wira Prasetya, memberi kabar baik terkait cedera Rachmat Irianto. Namun, kondisi sang pemain akan terus diobservasi.

Rian diketahui cedera pada laga PSBS Biak vs Persib Bandung di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, akhir pekan lalu. Ia langsung diganti meski baru merumput selama 10 menit.

1. Tidak Serius

rachmat irianto foto persib bandung

dr Wira mengaku sudah melakukan penanganan saat Rian dibawa masuk ke ruang ganti. Sang pemain bahkan sudah diperiksa meski harus berjalan dengan dibopong saat meninggalkan Jayapura, Papua.

“Kelihatannya enggak (ada) masalah serius,” kata dr. Wira di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025).

2. Terus Dipantau

Meski demikian, dr Wira memberikan waktu kepada Rian untuk beristirahat. Tujuannya agar sang pemain bisa tampil saat Persib Bandung menghadapi Dewa United, Jumat 17 Januari 2025.

“Tapi tetap, Rian masih (harus) observasi lebih lanjut,” tegas dr. Wira.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634123/marselino-ferdinan-lakoni-debut-di-laga-as-trencin-vs-skalica-begini-statistiknya-svw.webp
Marselino Ferdinan Lakoni Debut di Laga AS Trencin vs Skalica, Begini Statistiknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/23/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija Vs Madura United, Mauricio Souza Ogah Terjebak Nostalgia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement