Persib Bandung Resmi Pinjam Eks Timnas Indonesia Ahmad Agung dari Persik Kediri

BANDUNG – Persib Bandung resmi meminjam Ahmad Agung dari Persik Kediri. Kedua klub mencapai kata sepakat untuk eks pemain Timnas Indonesia itu jelang penutupan bursa transfer Liga 1 tengah musim.

Sebelumnya diberitakan, Persib mengincar satu pemain lokal tambahan. Sosok tersebut akan mengisi tempat yang ditinggalkan Dedi Kusnandar karena cedera panjang.

1. Setengah Musim

Persib Bandung resmi pinjam Ahmad Agung (Foto: Instagram/@persib)

Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan, Ahmad Agung Setiabudi direkrut sebagai pemain pinjaman dari Persik. Sesuai kesepakatan, durasi peminjaman akan berlangsung hingga berakhirnya kompetisi Liga 1 2024-2025.

Adhit memastikan peminjaman Agung sesuai dengan rekomendasi pelatih Bojan Hodak. Tujuannya untuk menambal kekosongan posisi yang ditinggalkan Dedi dan Rachmat Irianto yang sama-sama cedera.

“Untuk mengantisipasi waktu pemulihan cedera Dedi Kusnandar dan Rachmat Irianto, Hodak meminta manajemen untuk meminjam Ahmad Agung dari Persik. Alhamdulillah, Persib dan Persik mencapai kata sepakat,” kata Adhit, Selasa (14/1/2025).

2. Tampil Maksimal

Lebih lanjut, Adhit berharap kehadiran Agung bisa membuat Persib tetap tampil maksimal di setiap pertandingannya. Apalagi, saat ini Maung Bandung berada di puncak klasemen sementara Liga 1.

"Kami berharap, sesuai dengan ekspektasi tim pelatih, Ahmad Agung bisa memberikan kontribusi positif untuk Persib sepanjang putaran kedua kompetisi Liga 1 2024-2025,” harap Adhit.