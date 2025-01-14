Jose Gomes Akui Minim Adaptasi dan Belum Kenal Pemain Arema FC

PELATIH anyar Arema FC, Jose Gomes, mengakui minim kesempatan beradaptasi dan mengenal pemainnya. Ia pun sempat kebingungan meramu taktik.

Gomes baru ditunjuk menangani Arema FC pada awal Januari 2025. Ia menggantikan Joel Cornelli yang dipecat manajemen akhir Desember 2024.

1. Debut di Liga 1

Dewa United vs Arema FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Debut Gomes langsung ternoda dengan kekalahan pada laga Dewa United vs Arema FC. Laga pekan ke-18 Liga 1 2024-2025 di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu 11 Januari 2025 malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk tuan rumah.

Gomes mengaku belum mengenal betul timnya sehingga kebingungan dalam meramu komposisi strategi di tim barunya. Ia butuh waktu untuk memahami karakteristik dan spesialisasi masing-masing pemain.

"Saya baru empat kali memimpin latihan tim ini secara langsung. Jadi butuh lebih banyak waktu untuk mengetahui (kemampuan) pemain," kata Ze Gomes, sapaan akrabnya, dikutip Selasa (14/1/2025).

2. Mepet

Menurut pria asal Portugal itu, persiapan empat hari jelang laga sangat mepet. Maka ia berjanji akan memperbaiki di pertemuan berikutnya di pekan 19 Liga 1 2024-2025 termasuk secepatnya beradaptasi dengan para pemain.