Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025: Altay Bayindir dari Pesakitan Jadi Pahlawan

LONDON – Kiper Manchester United, Altay Bayindir, jadi pahlawan pada laga melawan Arsenal di babak ketiga Piala FA 2024-2025. Padahal, pekan lalu, pemain yang sama jadi pesakitan.

1. Drama

Altay Bayindir menepis penalti di laga Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025 (Foto: X/@AltayBayindir_1)

Laga Arsenal vs Manchester United itu berlangsung di Stadion Emirates, Minggu 12 Januari 2025 malam WIB. Iblis Merah menang adu penalti 5-3 usai bermain 1-1 sepanjang 120 menit.

Perjuangan Man United untuk menang tidak mudah. Mereka memang unggul duluan lewat gol Bruno Fernandes (52’). Namun, tim tamu harus bermain dengan 10 orang saat Diogo Dalot dikartu merah (61’).

Dua menit kemudian, Arsenal menyamakan skor lewat gol Gabriel Magalhaes. Mereka bahkan berpeluang untuk berbalik unggul di menit ke-71 saat wasit menghadiahi penalti.

2. Pahlawan

Sayangnya eksekusi sang kapten Martin Odegaard ditepis dengan brilian oleh Bayindir. Laga berakhir dengan skor 1-1 sepanjang 90 menit dan berlanjut ke extra time.

Di babak ini, Man United dengan brilian menahan Arsenal sepanjang 30 menit meski bermain 10 orang. Mereka pun menang 5-3 di adu penalti usai eksekusi Kai Havertz dimentahkan Bayindir.