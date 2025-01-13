Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Prestasi Anak Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong, bak Bumi dan Langit!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |18:29 WIB
Adu Prestasi Anak Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong, bak Bumi dan Langit!
Justin Kluivert anak pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. (Foto: Instagram/@justinkluivert)
A
A
A

ADU prestasi anak Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu bisa dibilang cocok disematkan kepada anak-anak dari Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong.

Sebab, semua anak-anak dari Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong berkarier sebagai pesepakbola, persis seperti sang ayah. Patrick Kluivert diketahui memiliki empat anak, yang mana sebuahnya berjenis kelamin laki-laki, yakni Quincy Kluivert, Justin Kluivert, Ruben Kluivert dan Shane Kluivert.

Sementara itu, anak-anak Shin Tae-yong bernama Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk. Lantas, siapa yang karier sepakbolanya paling mentereng?

1. Karier Anak-Anak Patrick Kluivert

Quincy Kluivert (27 tahun) saat ini berstatus pemain AVV Zeeburgia, klub kasta ke-10 Liga Belanda 2024-2025. Kemudian Ruben Kluivert (23) berstatus bek klub kasta teratas Liga Portugal, Casa Pia. Sebelum berkarier di Portugal, Ruben Kluivert sempat membela FC Utrecht dan FC Dordrecht di Liga Belanda.

Lanjut ke Shane Kluivert (17) yang berstatus winger kiri Barcelona U-18. Ia saat ini berstatus sebagai pemain andalan Timnas Belanda U-18. Dari enam penampilan bersama Timnas Belanda U-18, Shane Kluivert mengemas dua gol.

Justin Kluivert. (instagram/justinkluivert)

(Justin Kluivert, winger andalan Bournemouth. (Foto: Instagram/@justinkluivert)

Terakhir ada Justin Kluivert (25) yang kini berstatus winger Bournemouth. Ketimbang anak-anak Patrick Kluivert lain, Justin Kluivert jadi yang paling berprestasi. Bersama Bournemouth musim ini, Justin Kluivert mengemas tujuh gol dan tiga assist dari 21 penampilan.

Sebelumnya, Justin Kluivert membela beberapa klub top Eropa seperti AS Roma, Ajax Amsterdam, OGC Nice, Valencia dan RB Leipzig. Bersama AS Roma, Justin Kluivert mencetak sembilan gol dan 10 assist dari 68 pertandingan. Sementara bersama Ajax Amsterdam, Justin Kluivert mencetak 13 gol dan 10 assist dari 69 laga.

 

