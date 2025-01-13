Bukan Cuma Patrick Kluivert yang Pakai Peci Kegedean, Mees Hilgers Juga Alami Nasib Serupa

BUKAN cuma Patrick Kluivert yang memakai peci kegedean, Mees Hilgers juga pernah mengalami nasib serupa. Patrick Kluivert diperkenalkan sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025 sore WIB.

Setelah sesi tanya jawab dengan host dan Jurnalis, Patrick Kluivert dihampiri di podium oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya. Sebelum menjalani sesi foto bareng itu, Patrick Kluivert diberikan peci.

Namun, uniknya peci yang dikenakan Patrick Kluivert agak kebesaran. Alhasil, Patrick Kluivert menjadi sorotan netizen di mesia sosial.

“Kata mamak biar muat sampai besar,” tulis akun @rizkiprastian_, mengomentari unggahan akun @nusantaraballers soal peci Partrick Kluivert yang kebesaran.

“Apakah PSSI cuma punya stok 1 peci,” sambung akun @naufall2580.

Sejumlah netizen juga memberi saran kepada PSSI agar menyediakan peci dalam beberapa ukuran. Hal itu dimaksudkan agar peci yang dikenakan terlihat proporsional di kepala.

(Patrick Kluivert dan Mees Hilgers sama-sama kenakan peci kegedean. (Foto: Instagram/@nusantaraballers)

Momen peci kegedean bukan yang pertama. Sebelumnya saat proses pengambilan sumpah di KBRI Brussels, Belgia pada akhir September 2024, Mees Hilgers juga mengalami nasib yang sama. Meski begitu, Mees Hilgers tetap serius mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan akhirnya resmi mendapatkan paspor Indonesia.