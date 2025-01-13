Patrick Kluivert Panggil 3 Pemain Naturalisasi yang Disia-siakan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?

Patrick Kluivert (tengah) berpotensi panggil 3 pemain naturalisasi yang disia-siakan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berpotensi memanggil tiga pemain naturalisasi yang disia-siakan Shin Tae-yong. Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Marc Klok, Stefano Lilipaly dan Jens Raven.

Marc Klok sempat menjadi gelandang andalan Shin Tae-yong pada pertengahan 2022 hingga akhir 2023. Namun, seiring kehadiran Ivar Jenner dan Thom Haye, status Marc Klok sebagai gelandang andalan Timnas Indonesia pelan-pelan mulai terkikis.

Sekarang, kehadiran Marc Klok di skuad Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert bisa saja dibutuhkan. Bukan untuk dijadikan sebagai pemain andalan di strategi Patrick Kluivert, namun dapat diperankan membantu sang pelatih beradaptasi dengan budaya Indonesia.

Biar bagaimana pun, akan ada banyak pesepakbola jebolan Liga 1 yang memperkuat Timnas Indonesia sehingga Patrick Kluivert wajib cepat beradaptasi. Proses adaptasi ini bisa dibantu Marc Klok yang sejak 2017 berkarier di Indonesia.

1. Stefano Lilipaly Bisa Bantu Banyak Patrick Kluivert

(Stefano Lilipaly bisa bantu Patrick Kluivert)

Nama lainnya yang bisa membantu proses adaptasi Patrick Kluivert dan dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Landzaat adalah Stefano Lilipaly. Stefano Lilipaly yang lahir dan besar di Belanda memegang paspor Indonesia sejak 2012.

Secara kualitas di lapangan, Stefano Lilipaly juga dapat diperankan Patrick Kluivert. Jika tidak sebagai starter, peran pesepakbola 35 tahun ini dapat diandalkan dari bangku cadangan.