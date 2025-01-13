Patrick Kluivert Coret 4 Pemain Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Gara-Gara Jarang Main di Klub?

PATRICK Kluivert mencoret 4 pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia gara-gara jarang main di klub? Pernyataan tegas disampaikan Patrick Kluivert saat sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025 sore WIB.

Pelatih 48 tahun itu ditanya bagaimana pendapatnya terkait beberapa pemain Timnas Indonesia yang kesulitan mendapatkan menit tampil di klub. Juru taktik asal Belanda itu pun mengultimatum pemain agar jangan salah pilih klub.

Sebab, jika jarang bermain di level klub, si pemain otomatis tidak memiliki match fitness. Alhasil, kesempatannya membela Timnas Indonesia otomatis mengecil.

1. Ultimatum Patrick Kluivert

Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia.

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia yang dilangsungkan di Jakarta.

Di skuad Timnas Indonesia saat ini ada empat pemain yang jumlah penampilan bersama klubnya musim ini masih di bawah lima caps. Mereka ialah Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Nathan Tjoe A-On dan Justin Hubner.

Nathan Tjoe A-On baru tiga kali main bersama Swansea City musim ini. Penampilan terakhirnya terjadi pada 28 Agustus 2024 di ajang Piala Liga Inggris 2024-2025 atau hampir lima bulan lalu!