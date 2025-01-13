Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret 4 Pemain Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Gara-Gara Jarang Main di Klub?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |06:16 WIB
Patrick Kluivert Coret 4 Pemain Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Gara-Gara Jarang Main di Klub?
Patrick Kluivert berpotensi mencoret sejumlah pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert mencoret 4 pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia gara-gara jarang main di klub? Pernyataan tegas disampaikan Patrick Kluivert saat sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025 sore WIB.

Pelatih 48 tahun itu ditanya bagaimana pendapatnya terkait beberapa pemain Timnas Indonesia yang kesulitan mendapatkan menit tampil di klub. Juru taktik asal Belanda itu pun mengultimatum pemain agar jangan salah pilih klub.

Sebab, jika jarang bermain di level klub, si pemain otomatis tidak memiliki match fitness. Alhasil, kesempatannya membela Timnas Indonesia otomatis mengecil.

1. Ultimatum Patrick Kluivert

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

(Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia yang dilangsungkan di Jakarta.

Di skuad Timnas Indonesia saat ini ada empat pemain yang jumlah penampilan bersama klubnya musim ini masih di bawah lima caps. Mereka ialah Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Nathan Tjoe A-On dan Justin Hubner.

Nathan Tjoe A-On baru tiga kali main bersama Swansea City musim ini. Penampilan terakhirnya terjadi pada 28 Agustus 2024 di ajang Piala Liga Inggris 2024-2025 atau hampir lima bulan lalu!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633793/fabio-quartararo-rebut-pole-position-motogp-australia-2025-kci.webp
Fabio Quartararo Rebut Pole Position MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1 SEA Games 2025, Berpotensi Bentrok Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement