Pesan Berkelas Legenda Sepakbola Indonesia Peri Sandria kepada Penyerang Muda agar Gacor Cetak Gol

PESAN berkelas diberikan legenda sepakbola Indonesia, Peri Sandria, kepada penyerang muda Tanah Air. Pesan ini diharapkan bisa membuat para striker muda Tanah Air gacor dalam mencetak gol.

Menurut Peri Sandria, penyerang-penyerang muda harus mau berlatih ekstra keras. Mereka tidak hanya fokus latihan saat bersama tim, tetapi juga secara mandiri.

1. Kiprah Manis Peri Sandria

Sebagaimana diketahui, Persi Sandria terkenal sebagai penyerang tajam saat masih aktif sebagai pesepakbola. Dia bahkan pernah menjadi top skor Liga Indonesia 1994-1995 dengan torehan 34 gol.

Peri Sandria pun berbagi tips jitu agar bisa tampil gacor dalam mencetak gol. menurutnya, jika ada kemauan, hasil positif pasti akan datang. Untuk itu, dia menekankan para pemain muda Indonesia khususnya penyerang jangan pernah ada rasa puas diri.

"Ya, saya rasa untuk striker-striker muda, seperti Hokky Caraka dan yang lain-lain cobalah diasah lagi. Kalau, di era saya yang kalau ada kekurangan, latihan sendiri bukan Cuma dapat latihan dari pelatih, bukan latihan skema pertandingan," kata Peri di Jakarta, Jumat 10 Januari 2025.