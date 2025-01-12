Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Ini di iNews! Jadwal Siaran Langsung RB Leipzig vs Werder Bremen dan FC Augsburg vs VfB Stuttgart di Bundesliga 2024-2025

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |17:51 WIB
Live Malam Ini di iNews! Jadwal Siaran Langsung RB Leipzig vs Werder Bremen dan FC Augsburg vs VfB Stuttgart di Bundesliga 2024-2025
Jadwal Siaran Langsung RB Leipzig vs Werder Bremen dan FC Augsburg vs VfB Stuttgart di Bundesliga 2024-2025. (Foto: iNews)
A
A
A

BUNDESLIGA kembali memanas! Stadion Red Bull Arena di Leipzig, Jerman, akan menjadi panggung megah pertandingan putaran ke-16 Liga Jerman 2024-2025. Pada laga ini, tuan rumah RB Leipzig akan menjamu SV Werder Bremen dalam duel yang dipastikan berlangsung sengit dan penuh emosi.

RB Leipzig saat ini menempati posisi ke-4 klasemen sementara. Tim asuhan Marco Rose ini sedang berjuang keras untuk menjaga posisinya di zona Liga Champions.

Bermain di kandang sendiri akan menjadi keuntungan besar bagi Die Roten Bullen. Leipzig memiliki rekor kandang yang impresif musim ini.

Dukungan penuh dari para suporter setia mereka di Red Bull Arena diharapkan dapat menjadi energi tambahan untuk mengamankan tiga poin. Dengan performa tajam pemain seperti Timo Werner dan Dani Olmo, Leipzig siap memberikan tekanan besar pada lawannya.

Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich vs RB Leipzig

Di sisi lain, SV Werder Bremen saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen. Meski terpaut beberapa poin dari Leipzig, tim yang dilatih oleh Ole Werner ini memiliki potensi besar untuk mengejutkan tuan rumah.  Niclas Fullkrug, sang mesin gol andalan, diprediksi akan menjadi ancaman utama bagi lini belakang Leipzig.

 

