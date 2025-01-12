Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Borussia Monchengladbach vs Bayern Munich 0-1, Mainz 05 vs Bochum 2-0!

Para pemain Bayern Munich kala berlaga. (Foto: Bayern Munich)

HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada laga Borussia Monchengladbach vs Bayern Munich hingga Mainz 05 vs Bochum.

Ya, ajang Bundesliga 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-16, ada enam pertandingan yang digelar semalam.

1. Bayern Munich Raih Kemenangan

Hasil manis pun mampu diraih Bayern Munich semalam. Duel Borussia Monchengladbach vs Bayern Munich digelar di Stadion Borussia Park pada Minggu (12/1/2025) dini hari WIB.

Bayern sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Harry Kane jadi pahlawan kemenangan Bayern Munich pada laga ini. Sebab, gol semata wayang dicetaknya lewat tendangan penalti pada menit ke-68.

Hasil ini membuat Bayern Munich makin kukuh puncaki klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025. Mereka total sudah mengemas 39 poin.