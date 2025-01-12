HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada laga Borussia Monchengladbach vs Bayern Munich hingga Mainz 05 vs Bochum.
Ya, ajang Bundesliga 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-16, ada enam pertandingan yang digelar semalam.
Hasil manis pun mampu diraih Bayern Munich semalam. Duel Borussia Monchengladbach vs Bayern Munich digelar di Stadion Borussia Park pada Minggu (12/1/2025) dini hari WIB.
Bayern sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Harry Kane jadi pahlawan kemenangan Bayern Munich pada laga ini. Sebab, gol semata wayang dicetaknya lewat tendangan penalti pada menit ke-68.
Hasil ini membuat Bayern Munich makin kukuh puncaki klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025. Mereka total sudah mengemas 39 poin.