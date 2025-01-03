Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

NEC Nijmegen Gelar TC di Jerman, Calvin Verdonk Diajak?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |15:28 WIB
NEC Nijmegen Gelar TC di Jerman, Calvin Verdonk Diajak?
Calvin Verdonk diyakini ikut NEC Nijmegen yang akan TC di Jerman (Foto: Instagram/@c.verdonk)
A
A
A

NEC Nijmegen menggelar pemusatan latihan (TC) musim dingin di Jerman. Apakah Calvin Verdonk diajak?

Nijmegen bersiap untuk menghadapi paruh kedua Liga Belanda 2024-2025. Keseriusan klub ditandai dengan adanya agenda pemusatan latihan dan laga persahabatan ke Jerman.

Calvin Verdonk

1. Laga Persahabatan

Melansir situs resmi klub, NEC Nijmegen dipastikan akan bersua dengan Borussia Monchengladbach dalam laga persahabatan. Pertandingan itu akan dihelat di Jerman pada Minggu 5 Januari 2025.

Hingga saat ini, belum ada laporan siapa saja pemain yang akan diikutsertakan oleh Nijmegen ke Jerman. Namun demikian, Verdonk kemungkinan besar akan tetap ikut ke Negeri Panser.

Menurut laporan terbaru Forza NEC, Calvin terlihat dalam sebuah latihan bersama di Belanda. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mengikuti latihan perdana klub setelah sempat jeda.

“Pada hari Kamis tanggal 2 Januari: Natal telah usai dan tahun baru telah dimulai. Ini berarti berakhirnya libur musim dingin dan juga dimulainya periode transfer,” tulis Forza NEC, dikutip Jumat (3/1/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/50/1629595/ketua-koi-tak-ada-dualisme-organisasi-tinju-amatir-di-indonesia-yang-diakui-internasional-hanya-perbati-wax.webp
Ketua KOI: Tak Ada Dualisme Organisasi Tinju Amatir di Indonesia, yang Diakui Internasional Hanya Perbati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement