NEC Nijmegen Gelar TC di Jerman, Calvin Verdonk Diajak?

Calvin Verdonk diyakini ikut NEC Nijmegen yang akan TC di Jerman (Foto: Instagram/@c.verdonk)

NEC Nijmegen menggelar pemusatan latihan (TC) musim dingin di Jerman. Apakah Calvin Verdonk diajak?

Nijmegen bersiap untuk menghadapi paruh kedua Liga Belanda 2024-2025. Keseriusan klub ditandai dengan adanya agenda pemusatan latihan dan laga persahabatan ke Jerman.

1. Laga Persahabatan

Melansir situs resmi klub, NEC Nijmegen dipastikan akan bersua dengan Borussia Monchengladbach dalam laga persahabatan. Pertandingan itu akan dihelat di Jerman pada Minggu 5 Januari 2025.

Hingga saat ini, belum ada laporan siapa saja pemain yang akan diikutsertakan oleh Nijmegen ke Jerman. Namun demikian, Verdonk kemungkinan besar akan tetap ikut ke Negeri Panser.

Menurut laporan terbaru Forza NEC, Calvin terlihat dalam sebuah latihan bersama di Belanda. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mengikuti latihan perdana klub setelah sempat jeda.

“Pada hari Kamis tanggal 2 Januari: Natal telah usai dan tahun baru telah dimulai. Ini berarti berakhirnya libur musim dingin dan juga dimulainya periode transfer,” tulis Forza NEC, dikutip Jumat (3/1/2025).