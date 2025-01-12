Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Patrick Kluivert Incar 4 Poin saat Timnas Indonesia Hadapi Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |17:37 WIB
Patrick Kluivert incar 4 poin saat Timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
Patrick Kluivert incar 4 poin saat Timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PENYEBAB Patrick Kluivert mengincar 4 poin saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Patrick Kluivert mengaku mengincar empat poin karena respek terhadap dua lawannya, terutama skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- yang merupakan salah satu tim raksasa Asia.

“Tantangan terbesar adalah dua match awal yang kami Hadapi. Pertama, kami tandang ke markas Australia dan kemudian main di kandang melawan Bahrain. Kami berharap bisa mendapatkan minimal empat angka dari dua pertandingan itu,” kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalan sebagai pelatih Timnas Indonesia yang diadakan di Jakarta, Minggu (12/1/2025).

“Idealnya kami bisa mendapatkan enam poin. Namun, kami harus menghargai lawan pertama kami, yakni Australia, terlebih laga digelar di kandang lawan. Setelah imbang melawan Australia, kami mencoba meraih kemenangan atas Bahrain di kandang sendiri,” lanjut pelatih 48 tahun ini.

1. Timnas Indonesia Masih Berpeluang Lolos Piala Dunia 2026

Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone

(Patrick Kluivert (kanan) bersama sang asisten Denny Landzaat. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Hasil positif dibutuhkan Timnas Indonesia atas Australia dan Bahrain demi menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Secara hitung-hitungan kasar, Patrick Kluivert memiliki waktu persiapan dua bulan sebelum menghadapi Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025).

Namun, faktanya Patrick Kluivert baru bisa mengumpulkan seluruh pemain Timnas Indonesia H-3 sebelum pertandingan. Minimnya waktu persiapan ini membuat Patrick Kluivert berpotensi mengandalkan pola Shin Tae-yong, yakni 3-4-1-2.

 

