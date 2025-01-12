Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Sambutan Hangat Pemain hingga Pelatih Timnas Indonesia untuk Patrick Kluivert

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |16:52 WIB
Ini Sambutan Hangat Pemain hingga Pelatih Timnas Indonesia untuk Patrick Kluivert
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari para pemain Garuda hingga juru taktik Timnas Indonesia kelompok umur seperti Indra Sjafri dan Nova Arianto

Seperti diketahui, Patrick Kluivert telah tiba di Indonesia pada Sabtu (11/1/2025) kemarin. Pelatih asal Belanda itu tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta dan disambut meriah oleh para suporter.

1. Sambutan Hangat untuk Patrick Kluivert

Selain sambutan meriah dari suporter, pemain hingga deretan pelatih Timnas Indonesia ikut menyambut kedatangan Kluivert. Para pemain mulai dari Kevin Diks, Jay Idzes, dan Marselino Ferdinan antusias dengan kehadiran mantan striker Barcelona itu.

"Selamat datang dan semoga sukses," kata Marselino.

"Selamat datang di Indonesia coach Patrick Kluivert," ujar pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto.

Tiba di Indonesia, Senyum Lebar Patrick Kluivert Warnai Sambutan Hangat Suporter Timnas
Tiba di Indonesia, Senyum Lebar Patrick Kluivert Warnai Sambutan Hangat Suporter Timnas

"Selamat datang di Indonesia," kata pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki pun tak ketinggalan untuk mengucapkan selamat datang untuk Kluivert. Mereka sama-sama mendoakan yang terbaik untuk kiprah pelatih berusia 48 tahun itu.

"Saya menantikan untuk bekerja sama, dan menciptakan sejarah bersama-sama," ujar Nathan Tjoe-A-On.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177591/hokky_caraka-BKft_large.jpg
Hokky Caraka: Patrick Kluivert Orang Baik, Cuma Lagi Kurang Beruntung Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177574/louis_van_gaal_pernah_gagal_meloloskan_timnas_belanda_ke_piala_dunia_2002_fifacom-alsp_large.jpg
Kisah Louis van Gaal Gagal Loloskan Timnas Belanda ke Piala Dunia 2002, Cocok Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633793/fabio-quartararo-rebut-pole-position-motogp-australia-2025-kci.webp
Fabio Quartararo Rebut Pole Position MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1 SEA Games 2025, Berpotensi Bentrok Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement