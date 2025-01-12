Ini Sambutan Hangat Pemain hingga Pelatih Timnas Indonesia untuk Patrick Kluivert

JAKARTA - Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari para pemain Garuda hingga juru taktik Timnas Indonesia kelompok umur seperti Indra Sjafri dan Nova Arianto

Seperti diketahui, Patrick Kluivert telah tiba di Indonesia pada Sabtu (11/1/2025) kemarin. Pelatih asal Belanda itu tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta dan disambut meriah oleh para suporter.

1. Sambutan Hangat untuk Patrick Kluivert

Selain sambutan meriah dari suporter, pemain hingga deretan pelatih Timnas Indonesia ikut menyambut kedatangan Kluivert. Para pemain mulai dari Kevin Diks, Jay Idzes, dan Marselino Ferdinan antusias dengan kehadiran mantan striker Barcelona itu.

"Selamat datang dan semoga sukses," kata Marselino.

"Selamat datang di Indonesia coach Patrick Kluivert," ujar pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto.

"Selamat datang di Indonesia," kata pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki pun tak ketinggalan untuk mengucapkan selamat datang untuk Kluivert. Mereka sama-sama mendoakan yang terbaik untuk kiprah pelatih berusia 48 tahun itu.

"Saya menantikan untuk bekerja sama, dan menciptakan sejarah bersama-sama," ujar Nathan Tjoe-A-On.