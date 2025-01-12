Alex Pastoor Mengalah, Ini Formasi Mengejutkan Patrick Kluivert di Laga Timnas Indonesia vs Australia?

ALEX Pastoor mengalah, Patrick Kluivert pilih mengandalkan formasi andalannya saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 malam WIB? Banyak yang bilang, asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Alex Pastoor, yang lebih banyak mengurus taktik skuad Garuda nantinya.

Pendapat itu muncul karena secara pengalaman melatih, Alex Pastoor jauh lebih mentereng ketimbang Patrick Kluivert. Alex Pastoor berpengalaman membawa tiga klub promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City.

Bahkan bersama Sparta Rotterdam, Alex Pastoor membawa tim asuhannya kampiun Liga 2 Belanda 2015-2016. Sewaktu menangani klub-klub di atas, Alex Pastoor condong mengandalkan formasi 3-4-1-2.

Pola 3-4-1-2 ini digunakan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024. Berhubung mepetnya persiapan, langkah paling bijak bagi Patrick Kluivert adalah menurunkan formasi 3-4-1-2 saat menghadapi Australia demi mempermulus masa adaptasi.

1. Formasi Andalan Patrick Kluivert

(Patrick Kluivert biasa andalkan pola 4-2-3-1. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Namun, Patrick Kluivert mungkin mengambil opsi lain, yakni menurunkan formasi andalannya yakni 4-2-3-1. Pola ini pernah digunakan Patrick Kluivert saat menangani Adanam Demirspor maupun Timnas Curacao.

Secara materi pemain, Patrick Kluivert sejatinya terbantu untuk mengandalkan formasi di atas. Di posisi penjaga gawang ada Maarten Paes. Lanjut ke posisi empat bek sejajar ada Kevin Diks, Mees Hilgers, Jay Idzes dan Calvin Verdonk.

Kemudian di posisi double pivot ada Thom Haye dan Ivar Jenner. Untuk posisi winger kanan ada Eliano Reijnders dan Rafael Struick di sisi sebelahnya. Terakhir, Marselino Ferdinan ditempatkan sebagai playmaker mendukung penyerang tunggal Ole Romeny.

(Ragnar Oratmangoen absen lawan Australia karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Bagaimana dengan Ragnar Oratmangoen? Ragnar Oratmangoen tak bisa bermain melawan Australia karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Satu harapannya, minimal satu angka bisa diraih Timnas Indonesia dari markas Australia.

2. Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

(4-2-3-1): Maarten Paes; Kevin Diks, Mees Hilgers, Jay Idzes, Calvin Verdonk; Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders, Rafael Struick, Marselino Ferdinan; Ole Romeny.