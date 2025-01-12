Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Sambut Kedatangan Tim Kepelatihan Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia: Wujudkan Mimpi Garuda Mendunia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |08:11 WIB
Erick Thohir Sambut Kedatangan Tim Kepelatihan Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia: Wujudkan Mimpi Garuda Mendunia!
Erick Thohir sambut kedatangan Patrick Kluivert. (Foto: Instagram/@erickthohir)
KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, pastikan tim kepelatihan Patrick Kluivert siap bekerja untuk Timnas Indonesia. Dia pun optimis mimpi skuad Garuda untuk mendunia bisa terwujud.

Saat ini, Timnas Indonesia memang masih terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tengah bersaing dalam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda kini berada di posisi ketiga dengan enam poin.

Tiba di Indonesia, Senyum Lebar Patrick Kluivert Warnai Sambutan Hangat Suporter Timnas

1. Erick Thohir Sambut Patrick Kluivert

Erick Thohir sendiri menyambut baik kehadiran Patrick Kluivert yang kini sudah berada di Indonesia. Kedatangan pelatih asal Belanda itu menandakan Patrick Kluivert bersama timnya akan mulai bekerja untuk Timnas Indonesia.

"Selamat datang Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Landzaat. Inilah tim kepelatihan baru Timnas Indonesia," ujar Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, dikutip Minggu (12/1/2025).

Erick Thohir pun menaruh harapan besar dari Patrick Kluivert. Sebab, mimpi terbesar publik sepakbola Tanah Air dalah melihat Timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026.

"Mari kita bersama-sama bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk mewujudkan mimpi Garuda Mendunia. Ayo," ucapnya.

 

