HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Diwanti-wanti Pengamat Usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |02:05 WIB
Patrick Kluivert Diwanti-wanti Pengamat Usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert)
PATRICK Kluivert dapat pesan khusus dari pengamat sepakbola nasional usai resmi ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia. Pengamat sepakbola nasional, Mohamad Kusnaeni, mewanti-wanti Patrick Kluivert untuk segera beradaptasi dengan kultur sepakbola Indonesia.

Seperti diketahui, PSSI memutus kontrak Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025. Namun, PSSI tak butuh waktu lama untuk memperkenalkan pengganti juru taktik asal Korea Selatan itu. Karena hanya berselang dua hari, mereka memperkenalkan Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

Gaya Patrick Kluivert saat melatih (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

1. Adaptasi Cepat

Jika menilik dari rekam jejak, Kluivert memang tidak punya CV yang oke ketimbang Shin Tae-yong. Namun, Kusnaeni berpendapat kalau arsitek asal Belanda itu adalah sosok yang memang diinginkan Ketum PSSI, Erick Thohir. Sebab, dia dinilai cukup disegani oleh banyak pemain di Belanda, termasuk pemain diaspora Timnas Indonesia.

"Dilihat dari rekam jejaknya sebagai pemain, Kluivert memang memenuhi keinginan Ketua Umum PSSI. Kluivert adalah figur yang cukup disegani oleh banyak pemain di Belanda saat ini. Termasuk pemain diaspora di timnas Indonesia," kata Kusnaeni kepada Okezone, Jumat 10 Januari 2025.

Kusnaeni mengingatkan kepada Kluivert untuk beradaptasi cepat dengan sepak bola Indonesia dan Asia. Kemudian juga legenda Barcelona itu diwanti-wanti untuk membangun komunikasi yang baik, mengingat fans sepak bola Indonesia terkenal kritis.

"Terpenting, Kluivert harus segera beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia dan Asia. Termasuk membangun komunikasi yang baik dengan para pemain timnas dan secara umum komunitas sepak bola Indonesia yang terkenal kritis," ujarnya.

 

