Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025, Klik di Sini!

LINK live streaming Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live streaming di Vision+ itu akan berlangsung pada hari ini, Minggu (12/1/2025) pukul 22.00 WIB.

Perlu diketahui, pertemuan Arsenal vs Man United itu akan dihelat di Stadion Emirates, London. Laga tersebut merupakan babak ketiga dari Piala FA 2024-2025.

1. Bakal Berjalan Sengit

Sehingga pemenang dari laga Arsenal vs Man United itu akan lolos ke putaran keempat alias babak 32 besar. Pertemuan itu terbilang unik, karena disaat tim-tim Premier League menghadapi klub lain dari kasta di bawah mereka, Arsenal dan Man United justru langsung bertemu sejak babak ketiga.

Seperti biasanya, kemungkinan kedua tim tidak akan menurunkan kekuatan penuh di ajang Piala FA. Namun, Arsenal dan Man United adalah rival bebuyutan yang jelas tidak akan saling mengalah.

Karena itu, laga Arsenal vs Man United diprediksi akan berjalan sangat sengit. Apalagi Man United adalah sang juara bertahan, status tersebut tentu akan membuat pasukan Ruben Amorim bakal berusaha keras menaklukkan Arsenal.

Kendati demikian, Arsenal juga memiliki sejarah yang baik di ajang Piala FA. The Gunners –julukan Arsenal– sampai saat ini masih klub tersukses di ajang Piala FA tersebut.