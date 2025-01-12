Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |19:45 WIB
Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025, Klik di Sini!
Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025. (Foto: Instagram/manchesterunited)
A
A
A

LINK live streaming Arsenal vs Manchester United di Piala FA 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live streaming di Vision+ itu akan berlangsung pada hari ini, Minggu (12/1/2025) pukul 22.00 WIB.

Perlu diketahui, pertemuan Arsenal vs Man United itu akan dihelat di Stadion Emirates, London. Laga tersebut merupakan babak ketiga dari Piala FA 2024-2025.

1. Bakal Berjalan Sengit

Sehingga pemenang dari laga Arsenal vs Man United itu akan lolos ke putaran keempat alias babak 32 besar. Pertemuan itu terbilang unik, karena disaat tim-tim Premier League menghadapi klub lain dari kasta di bawah mereka, Arsenal dan Man United justru langsung bertemu sejak babak ketiga.

Seperti biasanya, kemungkinan kedua tim tidak akan menurunkan kekuatan penuh di ajang Piala FA. Namun, Arsenal dan Man United adalah rival bebuyutan yang jelas tidak akan saling mengalah.

Arsenal vs Manchester United di uji coba pramusim 2024-2025 (Foto: EPA Images/Allison Dinner)

Karena itu, laga Arsenal vs Man United diprediksi akan berjalan sangat sengit. Apalagi Man United adalah sang juara bertahan, status tersebut tentu akan membuat pasukan Ruben Amorim bakal berusaha keras menaklukkan Arsenal.

Kendati demikian, Arsenal juga memiliki sejarah yang baik di ajang Piala FA. The Gunners –julukan Arsenal– sampai saat ini masih klub tersukses di ajang Piala FA tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/45/3139864/crystal_palace_mengalahkan_manchester_city_1_0_di_final_piala_fa_2024_2025-Xg0c_large.jpg
Hasil Crystal Palace vs Manchester City di Final Piala FA 2024-2025: Menang 1-0, The Eagles Rebut Trofi Pertama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/45/3139670/simak_jadwal_siaran_langsung_crystal_palace_vs_manchester_city_di_final_piala_fa_2024_2025-7z9K_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Crystal Palace vs Manchester City di Final Piala FA 2024-2025: Hiburan vs Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/45/3139207/crystal_palace_vs_manchester_city-gST4_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Crystal Palace vs Manchester City di Final Piala FA 2024-2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/45/3127231/nottingham_forest-QALj_large.jpg
Hasil Perempatfinal Piala FA 2024-2025: Fulham vs Crystal Palace 0-3, Brighton vs Nottingham Forest Sengit
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/17/51/1633487/link-live-streaming-janice-tjen-di-semifinal-jinan-open-2025-tor.jpg
Link Live Streaming Janice Tjen di Semifinal Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/03/bek_fc_twente_mees_hilgers_foto_twente_fans.jpg
FC Twente Naikkan Nilai Kontrak untuk Pertahankan Mees Hilgers
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement