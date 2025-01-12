Hasil Piala FA 2024-2025 Semalam: Liverpool vs Accrington Stanley 4-0, hingga Manchester City vs Salford Pesta Gol 8-0!

Para pemain Manchester City kala berlaga. (Foto: Manchester City)

HASIL Piala FA 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Liverpool vs Accrington hingga Manchester City vs Salford.

Ya, ajang Piala FA 2024-2025 berlanjut semalam. Masuki babak ketiga, total ada 16 pertandingan yang digelar.

1. Liverpool Gilas Accrington

Hasil manis didapat Liverpool kala menjamu Accrington di Stadion Anfield, Liverpool, Sabtu 11 Januari 2025 malam WIB. Mereka sukses meraih kemenangan dengan skor telak 4-0.

Empat gol Liverpool dicetak oleh Diogo Jota (29’), Trent Alexander-Arnold (45’), Jayden Danns (76’), dan Federico Chiesa (90’). Kemenangan ini membawa mereka melaju ke babak selanjutnya.

2. Manchester City Pesta Gol

Tak hanya Liverpool, Manchester City juga berjaya semalam. Menjamu Salford City di Etihad Stadium, Manchester, pada Minggu (12/1/2025) dini hari WIB, The Citizens berpesta gol 8-0!

Di babak pertama, sudah ada tiga gol yang tercipta. Ialah Jeremy Doku (8’), Divin Mubama (20’), dan Nico O’Reilly (43’) yang mencatatkan namanya di papan skor.

Pada babak kedua, Man City makin menggila dengan menambah 5 gol lagi. Gol-gol yang dicetak oleh Jack Grealish (49’ P), Jeremy Doku (69’ P), hingga hattrick James McAtee (62’, 72’, dan 81’) makin mempertegas kemenangan Man City.