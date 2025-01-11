Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Laga Debut Patrick Kluivert

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |17:16 WIB
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)
LIVE di RCTI sore hari! Ini jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan jadi debut bagi Patrick Kluivert.

Perjuangan Timnas Indonesia akan berlanjut di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Australia menjadi lawan pada matchday ketujuh yang digelar di Sydney pada 20 Maret 2025.

1. Krusial

Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Laga ini akan krusial buat kedua kesebelasan. Sebab, posisi Australia dan Indonesia berdempetan di klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hingga usai matchday enam.

The Socceroos nangkring di posisi dua dengan nilai tujuh. Sementara, Indonesia tepat berada di bawahnya dengan raihan enam angka dari enam laga.

2. Semakin Dekat

Jelas, tambahan tiga poin akan membawa sang pemenang semakin dekat dengan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebab, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke Amerika Utara.

Australia diunggulkan untuk menang lantaran berlaga sebagai tuan rumah. Akan tetapi, Indonesia juga sedang mendapat momentum positif usai memenangi laga keenam kontra Timnas Arab Saudi.

 

