Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Tambah 5 Pemain Keturunan, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |17:50 WIB
Patrick Kluivert Tambah 5 Pemain Keturunan, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia bisa tampil berbahaya lawan Australia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert berpotensi mendapatkan lima pemain keturunan tambahan saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Sebanyak lima pemain yang dimaksud adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romeny, Jairo Riedewald dan Emil Audero.

Dion Markx, Tim Geypens dan Ole Romeny sudah diperkenalkan sebagai calon pemain naturalisasi pada November 2024. Berkas naturalisasi ketiganya diperkirakan dalam waktu dekat akan dibahas di DPR RI.

1. Jairo Riedewald Segera Gabung

Bagaimana dengan Jairo Riedewald dan Emil Audero? Dalam konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Jairo Riedewald sudah didekati. Namun, Erick Thohir belum tahu apakah Jairo Riedewald sudah tersedia untuk laga melawan Australia atau tidak.

Jika berkas sudah  lengkap, diyakini proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan cepat. Sekadar diketahui, proses naturalisasi di era PSSI kepemimpinan Erick Thohir berjalan cepat.

Untuk Emil Audero, kiper Como 1907 ini sudah memberi kode di akun Instagram sang klub dengan mengucapkan kata "sampai jumpa" kepada pencinta sepakbola Tanah Air. Jadi kesimpulannya, ada kemungkinan Patrick Kluivert mendapatkan lima nama di atas sekaligus pada Maret 2025.

Hanya saja dari lima nama tersebut, kemungkinan hanya dua di antaranya yang kemungkinan masuk sebagai starter, yakni Ole Romeny dan Jairo Riedewald? Lantas, formasi apa yang cocok untuk laga melawan Australia?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176892/pengamat_mengkritik_kinerja_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-uwCg_large.jpeg
Pengamat Kritik Kinerja Patrick Kluivert di Timnas Indonesia: Hasilnya Tidak Bisa Dibanggakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176957/timur_kapadze_diajak_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-Hg3k_large.jpg
Timur Kapadze Cocok Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176948/kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_bela_erick_thohir_dari_serangan_netizen_jayidzes-0zbX_large.jpg
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bela Erick Thohir dan Tim dari Serangan Netizen: Mereka Telah Memberikan yang Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176933/timnas_indonesia_berpotensi_menghadapi_argentina_di_november_2025_okezone-k5EV_large.jpg
Laga Timnas Indonesia vs Argentina Digelar pada November 2025?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632673/priska-nugroho-tembus-perempat-final-jinan-open-usai-sikat-unggulan-8-pvv.webp
Priska Nugroho Tembus Perempat Final Jinan Open usai Sikat Unggulan 8
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/04/pelatih_timnas_brasil_carlo_ancelotti.jpg
Komentar Mengejutkan Ancelotti Usai Timnas Brasil Dipermalukan Jepang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement