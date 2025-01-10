Patrick Kluivert Tambah 5 Pemain Keturunan, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

PATRICK Kluivert berpotensi mendapatkan lima pemain keturunan tambahan saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Sebanyak lima pemain yang dimaksud adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romeny, Jairo Riedewald dan Emil Audero.

Dion Markx, Tim Geypens dan Ole Romeny sudah diperkenalkan sebagai calon pemain naturalisasi pada November 2024. Berkas naturalisasi ketiganya diperkirakan dalam waktu dekat akan dibahas di DPR RI.

1. Jairo Riedewald Segera Gabung

Bagaimana dengan Jairo Riedewald dan Emil Audero? Dalam konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Jairo Riedewald sudah didekati. Namun, Erick Thohir belum tahu apakah Jairo Riedewald sudah tersedia untuk laga melawan Australia atau tidak.

Jika berkas sudah lengkap, diyakini proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan cepat. Sekadar diketahui, proses naturalisasi di era PSSI kepemimpinan Erick Thohir berjalan cepat.

Untuk Emil Audero, kiper Como 1907 ini sudah memberi kode di akun Instagram sang klub dengan mengucapkan kata "sampai jumpa" kepada pencinta sepakbola Tanah Air. Jadi kesimpulannya, ada kemungkinan Patrick Kluivert mendapatkan lima nama di atas sekaligus pada Maret 2025.

Hanya saja dari lima nama tersebut, kemungkinan hanya dua di antaranya yang kemungkinan masuk sebagai starter, yakni Ole Romeny dan Jairo Riedewald? Lantas, formasi apa yang cocok untuk laga melawan Australia?