HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Buangan Shin Tae-yong yang Bisa Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Lempar Janji Manis!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |14:50 WIB
5 Pemain Buangan Shin Tae-yong yang Bisa Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Lempar Janji Manis!
Shin Tae-yong tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain buangan Shin Tae-yong yang bisa dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Shin Tae-yong baru saja dipecat PSSI dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025 siang WIB.

Kabar di atas bagaikan berkah bagi sejumlah pemain. Sebab, pemain-pemain yang sempat Tersingkir dari Timnas Indonesia era Shin Tae-yong berpeluang comeback saat kursi pelatih skuad Garuda diambil alih Patrick Kluivert. Siapa saja?

Berikut 5 pemain buangan Shin Tae-yong yang bisa dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia:

5. Ramai Rumakiek

Ramai Rumakiek @PSSI

Ramai Rumakiek tak pernah lagi membela Timnas Indonesia semenjak menolak gabung skuad U-23 untuk SEA Games 2021. Berselang beberapa tahun, winger 22 tahun ini berpotensi comeback.

Penyebabnya karena Ramai Rumakiek tampil garang bersama klubnya saat ini, Persipura Jayapura. Dari 12 laga Liga 2 2024-2025, Ramai Rumakiek mengemas 11 gol dan empat assist. Koleksi itu membuat Ramai Rumakiek duduk sebagai runner-up top skor, kalah satu bola dari bomber Persela Lamongan, Ezechiel N’Douassel.

4. Saddil Ramdani

Saddil Ramdani mengemas dua assist pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Setelah terdepak dari skuad :Piala Asia 2023, Saddil Ramdani tak pernah lagi membela Timnas Indonesia. Padahal di level klub, winger 25 tahun ini tampil bersinar bersama Sabah FC.

Musim ini Saddil Ramdani telah mengemas lima gol dan dua assist dari 12 pertandingan bersama Sabah FC. Kehadirannya bisa diandalkan untuk menyisisr sisi kanan penyerangan skuad Garuda.

 

